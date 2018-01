EDP São Paulo atendeu mais de 2 mil ocorrências de pipas na rede elétrica do Alto Tietê

Empinar pipa é uma brincadeira muito comum e saudável entre as crianças e adolescentes, mas é preciso tomar alguns cuidados com a rede elétrica para evitar acidentes e não causar interrupções de energia. Um levantamento realizado pela EDP São Paulo registrou 2.527 mil ocorrências em 2017 envolvendo pipas no sistema da Distribuidora no Alto Tietê.

No período de férias escolares o número de incidentes desta natureza aumenta. Isso pode ser notado nos meses de janeiro, julho e dezembro de 2017, quando foram registrados 326, 534 e 453 casos, respectivamente. Para comparação, em abril, mês com a menor quantidade de registros, foram 61 ocorrências. Dentre as localidades com maiores registros estão Itaquaquecetuba e Suzano, com 762 e 645 episódios.

Marcos Scarpa, relações institucionais da EDP São Paulo, ressalta orientações para a prática da brincadeira de forma segura. “O recomendado é que as pessoas busquem espaços abertos, como parques e campos onde não exista o risco de contato com os fios de energia”.

Além do local adequado, materiais usados na confecção de pipas, como as rabiolas feitas de fios de nylon, são cortantes e condutores de energia e representam grande perigo quando em contato com à rede elétrica. Se encostarem nos cabos de alta-tensão, além da possível interrupção no fornecimento da energia, podem causar acidentes graves, queimaduras e até mortes.

“É importante lembrar que o uso de cerol é extremamente perigoso e pode gerar multa ou a prisão de quem utiliza ou comercializa o produto, dependendo da legislação vigente em cada região,” completa Scarpa.

Ranking de ocorrências no Alto Tietê - 2017

Cidade Ocorrências Itaquaquecetuba 762 Suzano 645 Ferraz de Vasconcelos 440 Mogi das Cruzes 379 Poá 247 Biritiba Mirim 41 Guararema 8 Salesópolis 5





Principais dicas para empinar pipas de forma segura:

- Alguns materiais utilizados na confecção de pipas são condutores de energia e aumentam o perigo quando estão em contato com a rede elétrica. Rabiola feita de fios de nylon é um exemplo;

- O uso de cerol (mistura de pó de vidro com cola) é proibido e pode acarretar em pagamento de multa pelo responsável. O cerol é um risco para motociclistas e pedestres e também oferece perigo no contato com a rede de energia. Ao cortar a camada protetora da fiação, a linha interrompe a transferência de corrente elétrica, podendo provocar curto-circuito;

- Arremessar objetos na rede elétrica para o resgate da pipa pode causar graves acidentes. O “lança-gato” (pedras presas a uma linha) ou qualquer outro item condutor de energia não devem ser lançados sobre a rede;

- Empinar pipas em locais como lajes e muros deve ser evitado. A proximidade com a rede elétrica aumenta o risco de acidentes;

- É expressamente proibido invadir as subestações da EDP para recuperar pipas. Esses locais são energizados e somente pessoas autorizadas podem entrar nas estações;

- Um acidente causado por descarga elétrica pode deixar sequelas como queimaduras e até causar a morte.