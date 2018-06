Educação de Ferraz capacita 250 professores da rede municipal

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Educação, encerrou mais um ciclo do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), que capacitou 250 professores da rede municipal e técnicos da pasta. O objetivo foi oferecer aos docentes das unidades municipais ferramentas para cumprir a alfabetização de 100% dos alunos até o 3º ano do ensino fundamental.

No encerramento, ocorrida no anfiteatro do Palácio da Uva Itália, a parceira da editora FTD, Iraide Pita, ministrou sobre “Competências Socioemocionais na Escola”, proporcionando também as reflexões pessoais de cada professor presente, e mostrando que a educação que engloba o aprendizado, cultura e compaixão para lidar com outras pessoas, dá muito mais certo.

As ações do Pnaic começaram em outubro de 2017 e se encerraram nesta semana. Foram cinco encontros presenciais, realizados em vários polos da cidade, e outros pelo Ensino a Distância (EAD), além de atividades que foram aplicadas dentro de sala de aula. Os eixos priorizados neste ciclo de formações foram de Língua Portuguesa e Matemática, devido aos índices do município em provas que avaliam o desempenho dos alunos nas primeiras séries de formação.

Sete técnicos da Secretaria de Educação foram capacitados pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), e passaram seus conhecimentos para 130 professores e 22 coordenadores do ensino fundamental I, que atendem do 1º ao 3º ano, e 70 professores e 21 coordenadores da educação infantil, que atendem o Pré II. Os participantes receberão um certificado pela Ufscar.

De acordo com a pasta, este ciclo de capacitações serviu para fortalecer a prática educativa dos professores, tanto na teoria quanto na didática, e ainda enriquecer os conhecimentos de cada um seguindo as normativas do currículo municipal.

Segundo a secretária da Educação ferrazense, Valéria Eloy da Silva Kovac, a maneira de atuação do professor dentro de sala de aula é decisiva no caminho em que o estudante irá trilhar. “É muito importante que o professor se dedique, procurando sempre estar atualizado e renovar suas práticas educativas para atender o aluno da melhor forma possível. Toda formação continuada em Ferraz é bem-vinda, com o objetivo de oferecer o melhor aprendizado às nossas crianças, para que elas deem bons frutos lá na frente”, disse Valéria.