Em audiência com Damásio, secretário confirma reforma de todas as estações da CPTM no Alto Tietê

Todas as estações ferroviárias que integram a linha 11 da CPTM passarão por ampla reforma e algumas serão totalmente reconstruídas. A informação foi confirmada pelo secretário executivo de Parcerias em Investimentos do Estado, André Isper Barnabé em audiência com o deputado Marcos Damasio. O edital será publicado ainda neste ano.

Os investimentos chegam a R$ 12,5 bilhões – grande parte dos recursos serão investidos em Mogi das Cruzes e região. “Todas as cancelas serão retiradas, as estações ferroviárias serão reformadas e muitas completamente reconstruídas, como é o caso de Jundiapeba e Bras Cubas”, adiantou o secretário. Os investimentos serão feitos por meio de Parceria Público Privada (PPP).

De acordo com Isper, a expectativa é que no primeiro semestre de 2025 o Estado assine o contrato com a empresa vencedora do leilão. As obras terão início em 2026, a partir das reformas básicas nas estações mogianas. “Iniciaremos com a reforma na estrutura das estações, como banheiros e áreas de uso comum, além da garantia de acessibilidade em todos os pontos. Todo o projeto previsto no edital deve ser concluído até 2031, incluindo a construção e funcionamento da nova estação da CPTM em Cesar de Souza”, explicou.

O secretário explica que já há convênio entre Estado, CPTM e a empresa MRS Logística para a segregação das linhas de transporte de carga e transporte coletivo. “Todas as linhas serão segregadas, não haverá mais concorrência entre CPTM e MRS, com exceção da estação Bras (SP), que ainda terá um pequeno trecho de uso comum. Avançaremos em agilidade, conforto e mais oferta de trens para a população em toda a linha 11”, garantiu.

Para o deputado, o pacote de investimentos garantirá grandes avanços no transporte público sobre trilhos: “Teremos enfim a sonhada estação de trem em Cesar de Souza e todas as estações serão ampliadas, reformadas e passarão a contar com o modelo de qualidade da estação Suzano (obra mais recente da CPTM na região). Saímos daqui com a garantia de um excelente projeto e agora seguimos acompanhando o cronograma de ação do Governo do Estado”, disse.