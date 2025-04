Embaixadores do 'Instituto Futuro para Todos' promovem disseminação da educação financ

Durante a 12ª edição da Semana da Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), que acontece de 12 a 18 de maio, o Instituto Futuro Para Todos (IFPT) realiza trabalhos para disseminar a educação financeira. Com a expectativa de capacitar cerca de 200 professores e alunos de administração em Suzano, o objetivo do projeto é levar os conhecimentos sobre a gestão financeira para toda a população.

De acordo com o líder dos Embaixadores do IFPT e vice-presidente da Associação de Profissionais Planejadores, Orientadores e Educadores em Finanças (Appoef), Clayton Schnepper, esse é um impacto na Educação Financeira de Suzano muito relevante. “Nós vamos treinar professores e alunos do curso de administração para levar educação financeira às crianças de algumas creches em Suzano. Durante a Semana ENEF serão realizadas diversas ações com esse objetivo”.

O IFPT, em parceria com a Associação de Assistência à Mulher ao Adolescente e a Criança (AAMAE), vai em creches da periferia nos dias 4 e 12 de abril. “Vamos capacitar 140 professores das 7 creches da AAMAE, localizadas na periferia de Suzano, sob a responsabilidade da Silvia Rangel. Esses professores atendem crianças de 0 a 5 anos. Eles participarão de dois workshops com duração de 4 horas cada, com o objetivo de fornecer as informações necessárias para desenvolverem atividades de educação financeira com as crianças. A intenção é que esse conhecimento se replique e atinja mais de mil crianças atendidas pelas creches”, explicou a educadora financeira e embaixadora do IFPT, Odete Reis.

Paralelamente, no dia 11 de abril, vão se juntar também ao Instituto Thadeu José de Moraes (ITJM), para capacitar seus educadores e funcionários mais 50 alunos da Universidade Piaget (UNIP). “Eles trabalharão em conjunto para realizar ações na comunidade durante a Semana ENEF. Essa capacitação acontecerá na sexta-feira, dia 11 de abril, e deve envolver entre 80 e 100 pessoas, ainda estamos confirmando o número exato”. Além disso, Odete disse que: “Os alunos dos cursos de extensão de Administração e RH da UNIP estão apoiando todos os eventos, inclusive já nesta semana, com presença nas creches. Eles também estão sendo capacitados”.

Grandes eventos esperam o Instituto durante a Semana ENEF. As 7 creches da AAMAE e o ITJM realizarão atividades mostrando o que os professores ensinaram às crianças, com participação dos pais no dia do evento. Após isso, os três embaixadores, Odete Reis, Clayton Shnepper e Fernando Ribeiro, junto a Silvia Rangel, vão até todas as creches participantes em um único dia, para escolher e premiar o melhor trabalho realizado.

Em entrevista ao DS, a presidente e gestora social da AAMAE, Silvia Rangel, comentou sobre o projeto e como ele vai atingir positivamente as crianças. Ela destaca a participação dos alunos na extensão comunitária, pois eles são auxiliares e contribuem para que as ações sejam possíveis.

O projeto teve início na creche Sementinhas da AAMAE, da Casa Branca.