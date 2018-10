Emprega Mogi intermedia a contratação de 195 profissionais

O Emprega Mogi, uma iniciativa da Prefeitura de Mogi das Cruzes, participou na tarde desta sexta-feira (19), da integração dos 60 profissionais selecionados pelo programa, que atuarão em uma nova unidade de uma renomada rede de lanchonetes na cidade.

Outros 135 profissionais também iniciarão as atividades em uma nova rede de supermercados da cidade no próximo mês.

Participaram do treinamento o secretário de Desenvolvimento Econômico e Social, Clodoaldo de Moraes e a coordenadora do Emprega Mogi, Glaucia Coutinho.

As contratações para os dois estabelecimentos contribuem para o resultado positivo obtido pela cidade no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho.

Mogi das Cruzes registrou um saldo positivo de 1.796 empregos com carteira assinado gerados até agosto deste ano.

“São importantes conquistas para a cidade. A Prefeitura de Mogi das Cruzes não tem medido esforços para atrair novas empresas, gerando mais desenvolvimento e empregos em nossa cidade”, disse o secretário.

O Emprega Mogi realiza um trabalho de mão dupla, atuando tanto na captação de vagas junto às empresas da cidade como na seleção de profissionais.

“Temos feito um trabalho em parceria com as empresas que estão se instalando ou ampliando suas atividades na cidade, que tem gerado frutos como este, beneficiando os mogianos”, disse a coordenadora do programa. Os novos estabelecimentos deverão iniciar as atividades em novembro.

O programa mogiano conta com três postos, localizados nos terminais Estudantes e Central e no CIC de Jundiapeba. As vagas oferecidas são atualizadas em tempo real no site da Prefeitura de Mogi das Cruzes.