Empresário mogiano será palestrante em evento internacional

Sócio-fundador e CEO da B2Gether, empresa de câmbio sediada em Mogi das Cruzes, Diego Zia será um dos painelistas do "Doing Business Between Brazil and California", evento online promovido pela Câmara de Comércio Brasil-Califórnia em parceria com o Consulado Geral do Brasil em Los Angeles (EUA).

O webinar será realizado nesta quinta-feira, dia 28 de maio, a partir das 14 horas (horário de Brasília), com o objetivo de conectar empresários e executivos que procuram estabelecer ou expandir operações comerciais no Brasil e Estados Unidos.

Com ampla experiência e expertise no mercado de câmbio, o empresário mogiano será painelista na terceira sessão: " Considerações logísticas, operacionais e financeiras", junto com a Maristela Santos, da Hot Topic, e o Jeferson Perin, da Perin Trading.

Diego Zia vai falar sobre os erros que as empresas cometem ao estruturar pagamentos internacionais entre Brasil e Estados Unidos, como as empresas devem pensar a estratégia cambial para economizar e reduzir os riscos financeiros, e qual é o panorama atual das soluções cross border.

A programação completa do evento pode ser acessada no site da Câmara de Comércio Brasil-Califórnia. Já as inscrições para assistir ao webinar podem ser feitas gratuitamente por meio deste link: https://streamyard.com/watch/ecn7eSHRkqSr.