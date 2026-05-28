Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 28 de maio de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 28/05/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Empresário mogiano será palestrante em evento internacional

Diego Zia, CEO da B2Gether, empresa sediada em Mogi das Cruzes, participará do painel sobre finanças internacionais do "Doing Business Between Brazil and California", evento realizado pela Câmara de Comércio Brasil-Califórnia

28 maio 2026 - 14h40Por da Reportagem Local
Diego Zia será um dos painelistas do Diego Zia será um dos painelistas do "Doing Business Between Brazil and California" - (Foto: Divulgação)

Sócio-fundador e CEO da B2Gether, empresa de câmbio sediada em Mogi das Cruzes, Diego Zia será um dos painelistas do "Doing Business Between Brazil and California", evento online promovido pela Câmara de Comércio Brasil-Califórnia em parceria com o Consulado Geral do Brasil em Los Angeles (EUA).

 

O webinar será realizado nesta quinta-feira, dia 28 de maio, a partir das 14 horas (horário de Brasília), com o objetivo de conectar empresários e executivos que procuram estabelecer ou expandir operações comerciais no Brasil e Estados Unidos.

 

Com ampla experiência e expertise no mercado de câmbio, o empresário mogiano será painelista na terceira sessão: " Considerações logísticas, operacionais e financeiras", junto com a Maristela Santos, da Hot Topic, e o Jeferson Perin, da Perin Trading.

 

Diego Zia vai falar sobre os erros que as empresas cometem ao estruturar pagamentos internacionais entre Brasil e Estados Unidos, como as empresas devem pensar a estratégia cambial para economizar e reduzir os riscos financeiros, e qual é o panorama atual das soluções cross border.

 

A programação completa do evento pode ser acessada no site da Câmara de Comércio Brasil-Califórnia. Já as inscrições para assistir ao webinar podem ser feitas gratuitamente por meio deste link: https://streamyard.com/watch/ecn7eSHRkqSr.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ferraz entra no clima da Copa com telão gigante, comidas típicas e troca de figurinhas
Região

Ferraz entra no clima da Copa com telão gigante, comidas típicas e troca de figurinhas

UMC promove palestras gratuitas sobre gestação, parto e planejamento familiar
Região

UMC promove palestras gratuitas sobre gestação, parto e planejamento familiar

Agente Mirim encerra semestre com ação educativa para alunos da rede municipal em Ferraz
Região

Agente Mirim encerra semestre com ação educativa para alunos da rede municipal em Ferraz

Prefeitura de Ferraz promove capacitação gratuita sobre Compras Públicas para empreendedores
Região

Prefeitura de Ferraz promove capacitação gratuita sobre Compras Públicas para empreendedores

Arujá Fest se inicia no próximo dia 4; confira a programação completa de shows
Região

Arujá Fest se inicia no próximo dia 4; confira a programação completa de shows

Festa das Nações 2026 em Arujá celebra a cultura local com destaque para artistas da cidade
Região

Festa das Nações 2026 em Arujá celebra a cultura local com destaque para artistas da cidade