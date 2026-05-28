Arujá Fest se inicia no próximo dia 4; confira a programação completa de shows

A Prefeitura de Arujá, pela Secretaria Municipal de Turismo, inicia na próxima quinta-feira (dia 4), o Arujá Fest, no Espaço de Eventos do Centro Residencial, na avenida da PL, em comemoração aos 174 anos da cidade. Na programação dos shows, a abertura será feita com artistas locais, seguidos pelos cantores e bandas nacionais, e área da festa contará com uma megaestrutura dividida em palcos e setores para receber o público com segurança. O acesso geral ao evento ocorrerá pela Rua João Godoy, nas proximidades do Ginásio Pascoal Dourado, enquanto a entrada para as áreas vip e de camarotes será pela Avenida PL do Brasil. Logo na entrada, os visitantes encontrarão uma ampla praça de alimentação com comidas diversas.

As atrações musicais na Área de Eventos serão divididas em duas estruturas. No Palco 2, as apresentações começam diariamente às 19h e seguem até as 22h, abrindo espaço para os shows principais no Palco 1. A grade de artistas locais que se apresentarão ao longo dos quatro dias de festa já foi fechada, garantindo no dia 4 de junho as apresentações do Pagode do Lincoln e de Binho Prado. Na sexta-feira, dia 5 de junho, o comando do som fica por conta da Banda Disarm e da Apologia Rock Band. No sábado, dia 6 de junho, o público acompanha os shows de Edu Ferreira e Tegal, e o encerramento no domingo, dia 7 de junho, será conduzido por Janaína Rebelato e pelo grupo Só Sorriso. O cronograma dos artistas nacionais também já está definido, trazendo na quinta-feira, dia 4 de junho, o cantor Belo, programado para as 23h30. Na sexta-feira, dia 5 de junho, o Arujá Fest recebe o cantor Dilsinho, que abre o evento às 22h30, seguido pelo sambista Péricles, que comandará o palco à meia-noite. O sábado, dia 6 de junho, terá as apresentações da dupla Marcos e Belutti às 22h30 e do cantor Leonardo à meia-noite. O encerramento no domingo, dia 7 de junho, fica sob o comando de Simone Mendes, que subirá ao palco às 23h.

Além das atrações na Arena de Eventos, as comemorações se estendem para outros pontos da cidade com atividades culturais e esportivas gratuitas. A tradicional Praça do Coreto receberá a Festa das Nações no dia 8, ao término da Arujá Fest, e segue até dia 28, reunindo diversas barracas de comidas típicas regionais e internacionais. A prática esportiva também fará parte do calendário festivo com a realização da corrida de aniversário da cidade, que acontece no dia 20 de junho, às 18h30, na Avenida Governador Mário Covas.

A segurança durante os eventos é outro ponto de destaque, pois, além da estreia do sistema Smart Arujá, a Secretaria de Segurança Pública de Arujá anunciou a chegada de mais 100 câmeras para reforçar o monitoramento inteligente já existente no município. Com a tecnologia avançada de reconhecimento facial e leitura de placas, o sistema conecta câmeras, estrategicamente posicionadas, ao banco de dados de pessoas procuradas pela Justiça e veículos furtados ou roubados, facilitando ações rápidas das forças de segurança e aumentando a eficiência no combate à criminalidade.

O monitoramento é 24 horas por dia, há identificação de veículos suspeitos, apoio na localização de pessoas com mandado, mais agilidade nas ocorrências e proteção para moradores e visitantes. Com cerca de 600 câmeras instaladas em vias e prédios públicos, o Centro de Operações Integradas (COI) realiza o monitoramento extensivo de toda a cidade, garantindo mais tranquilidade para quem vive e visita Arujá e, agora, com o Smart Arujá operando a partir de junho, a segurança do aniversário da cidade e dos grandes eventos municipais como o Arujá Fest será ainda mais reforçada.

Equipes das Polícias Militar, Civil e da Guarda Civil Municipal (GCM) da cidade e região, bem como um esquema especial montado pelo Departamento Municipal de Trânsito, que prioriza também o fácil acesso na entrada da festa às Pessoas com Deficiência (PCDs), irão compor o escopo da segurança nos dias de eventos, pois a festa arujaense foi uma festividade pensada para toda a família, informou a Secretaria.