Maio Amarelo tem simulado de emergência nesta quinta-feira (28) em Jundiapeba

A Prefeitura de Mogi das Cruzes e o Corpo de Bombeiros realizam nesta quinta-feira (28/05), às 10h às 12h, o Simulado de Emergência, na praça Veteranos de Guerra, no distrito de Jundiapeba. A ação faz parte de programação do Maio Amarelo em Mogi das Cruzes e busca a conscientização sobre a importância do comportamento seguro no trânsito.

A atividade terá a participação da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, do Corpo de Bombeiros, do Samu, do Detran-SP, do DNIT, da Defesa Civil, da Polícia Militar e da equipe do Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, além de concessionárias do transporte coletivo e empresas parceiras. Durante a ação, será simulado um acidente de trânsito, com veículos envolvidos e vítimas. As equipes de socorro realizarão o atendimento às vítimas e também será distribuído material de conscientização para as pessoas que acompanharem o simulado.

A partir do início da manhã, as equipes que participarão do simulado chegarão ao local para os preparativos. Assim, o trânsito no trecho da alameda Santo Ângelo, ao lado da praça Veteranos de Guerra, será interditado para a realização da ação. Com isso, as ruas Adriano Pereira e Benedito de Souza Branco passam a ser opções para os motoristas.

“O Simulado de Emergência chama a atenção da população para os riscos de um acidente, já que as pessoas podem ver na prática o que acontece e os riscos às quais as pessoas estão expostas em casos de imprudência e desatenção”, explicou o secretário municipal de Mobilidade e Trânsito, Felício Kamiyama.

Agentes municipais de trânsito estarão no local fazendo a orientação do trânsito, aos motoristas e pedestres. A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito orienta atenção aos motoristas que passarem pela região durante a realização do evento.

Maio Amarelo

A programação do Maio Amarelo em Mogi das Cruzes começou no dia 5 e terá atividades até o final do mês, atendendo a população em diversas regiões da cidade. A programação conta com edições da Escola Mirim de Trânsito, distribuição de materiais, palestras e ações para públicos específicos, como motoristas do sistema de transporte coletivo e motociclistas.

Nesta segunda-feira (25/05), a equipe da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito fez uma palestra de conscientização sobre a importância do comportamento seguro no trânsito. Já nesta terça-feira (26/05), o mesmo trabalho foi feito com os atiradores do Tiro de Guerra de Mogi das Cruzes.

Nesta quarta-feira (27/05), o Ceim Maria José Alves de Souza, em Jundiapeba, receberá a Escola Mirim de Trânsito Itinerante.

Já na sexta-feira (29/05), será realizada uma palestra com funcionários da empresa Tellus.