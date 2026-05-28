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Jornal Diário de Suzano - 28/05/2026
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Região

Prefeitura de Ferraz promove capacitação gratuita sobre Compras Públicas para empreendedores

Evento orientará comerciantes, prestadores de serviço e empresários sobre como fornecer produtos e serviços para órgãos públicos

28 maio 2026 - 15h04Por De Ferraz
Prefeitura de Ferraz promove capacitação gratuita sobre Compras Públicas para empreendedoresPrefeitura de Ferraz promove capacitação gratuita sobre Compras Públicas para empreendedores - (Foto: Isis Katherine/SecomFV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, em parceria com o Sebrae e a Associação Comercial de Ferraz de Vasconcelos (ACIFV), promoverá uma capacitação gratuita sobre Compras Públicas, voltada a empreendedores, comerciantes, empresários e prestadores de serviço interessados em ampliar oportunidades de negócio junto ao poder público.

O encontro será realizado no dia 02 de junho, às 9 horas, na Associação Comercial, localizada na Rua Bruno Altafim, 26 – Sítio Paredão.

A capacitação tem como objetivo orientar os participantes sobre os processos de fornecimento de produtos e serviços para órgãos públicos, explicando como empresas podem participar de licitações, oportunidades de contratação e mecanismos de compra governamental.

Durante a atividade, os participantes terão acesso a informações práticas sobre o funcionamento das compras públicas, documentação necessária, exigências legais e caminhos para ampliar a participação de pequenos e médios empreendedores no mercado institucional.

A ação busca fortalecer o empreendedorismo local e incentivar que empresas do município estejam mais preparadas para acessar oportunidades de fornecimento ao setor público.

Essa capacitação é uma oportunidade para que empresários e empreendedores de Ferraz entendam melhor como funciona o processo de compras públicas e possam ampliar seus negócios, gerando mais desenvolvimento econômico e oportunidades no município.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio do link disponibilizado abaixo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhAidjbxxKmVSffmw6zrCdLPB7923742pnVJTa5T-dXo9L2g/viewform

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