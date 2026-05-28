Festa das Nações 2026 em Arujá celebra a cultura local com destaque para artistas da cidade

A programação da tradicional Festa das Nações 2026 está completa! Mais que uma festividade, será um evento que promete movimentar a cidade com sua diversidade cultural e gastronômica, mas também reforçar o compromisso da administração municipal com a valorização e o fomento da arte local. A festa, que faz parte das celebrações do aniversário de 174 anos de Arujá, ocorrerá de 08 a 28 de junho, diariamente das 12h às 24h, na Praça do Coreto.
A Festa das Nações é um dos palcos para que os artistas de Arujá se apresentem. A iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura demonstra a importância de investir e apoiar os talentos que nascem e crescem na região, proporcionando visibilidade e reconhecimento.
A programação artística é uma mistura de ritmos e expressões, demonstrando a diversidade cultural de Arujá. Desde apresentações de ballet e dança, passando por bandas de rock, pagode, tributos a grandes nomes da música e shows de artistas solo, o palco da Festa das Nações será um verdadeiro celeiro de talentos.
Além da vasta programação musical e de dança, a Festa das Nações 2026 contará com 35 barracas, oferecendo uma diversidade gastronômica e cultural que promete agradar a todos os paladares. Serão pratos típicos do Uruguai, Líbano, Brasil Sudeste, Brasil Nordeste, Brasil Sul, Alemanha, Portugal, China, Suíça, Itália, Austrália, Japão e EUA, entre outras opções deliciosas. Para os amantes do futebol, haverá a transmissão dos jogos do Brasil na fase de grupos da Copa em um telão na Praça do Coreto, integrando esporte e cultura em um só evento.
A Secretaria Municipal de Cultura tem a estimativa de receber entre três e cinco mil pessoas diariamente, especialmente nos dias de programação de palco, consolidando a festa como um dos principais eventos do calendário municipal. Para garantir a tranquilidade e segurança de todos os participantes, o evento contará com reforço na segurança, com a atuação conjunta da Guarda Civil Municipal (GCM) de Arujá e da Polícia Militar.
A Festa das Nações 2026 é um convite para celebrar a cultura em suas diversas formas, com um olhar especial para o que Arujá tem de melhor a oferecer em termos de talento e criatividade. Uma oportunidade imperdível para toda a família desfrutar de boa música, dança, gastronomia e muita alegria.
Confira a programação completa da festa, incluindo os nomes anteriormente já divulgados:
- 08/06 – Segunda-Feira
10h – CerimonialAbertura/Ato Cívico
14h – SórtaPorva
16h – Ballet
17h – Dança CCI
18h – Banda Off-Code
20h – Bia Mattos
- 11/06 – Quinta-Feira
19h – Sil Cardoso
21h – Sampa Crew
- 12/06 – Sexta-Feira
18h – Ballet Polo União
19h – Silvia Oliver
21h – Bee Gees
- 13/06 – Sábado
16h – Ballet Casarão das Artes
17h – Ronny Show
18h – Fit Dance
19h – Brasil x Marrocos
21h – Queen Tribute Brazil
- 14/06 – Domingo
17h – Ballet Polo Barreto
18h – Elvinho de Arujá
19h – Amélia e os lobos (Tributo Pitty)
21h – Grupo Façanha
18/06 -Quinta-Feira
19h –TreeVibration
21h – Banda Ralé (Tributo Charlie Brown Jr)
- 19/06 –Sexta-Feira
18h – Ballet Polo Barreto
19h – Coral CCI
20h – Pagode do Frango
21h30 – Fit Dance
22h – Brasil x Haiti
- 20/06 – Sábado
17h – Escola de Dança Barreto
18h – Sampa Tribal
19h – Estrela Girl e Ballet JDance
21h – Samprazer
- 21/06 – Domingo
17h – Banda Sinfônica
18h – Vih Banks
19h – Aliny e Sérgio
21h – Abba Majestad
- 24/06 – Quarta-Feira
18h – Fit Dance
19h – Brasil x Escócia
21h – Prayer Bon Jovi Experience
- 25/06 – Quita-feira
19h-Movimento HIPHOP Dj Wjay
21h – Ao Cubo
- 26/06 – Sexta-Feira
18h – Coral Cultura e CCCA Centro
19h – Banda Antharis
21h – O Canto Delas
- 27/07 – Sábado
17h – Escola de Dança
19h – Ministério OneWay
21h – Flávio Vitor Junior
- 28/06 – Domingo
17h – Ballet Polo União
18h – A Turma do Bob e Cat
19h30 – Guerreiras do K-POP (Cover Brasil)
21h – Mamonas Assassinas