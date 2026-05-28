Festa das Nações 2026 em Arujá celebra a cultura local com destaque para artistas da cidade

A programação da tradicional Festa das Nações 2026 está completa! Mais que uma festividade, será um evento que promete movimentar a cidade com sua diversidade cultural e gastronômica, mas também reforçar o compromisso da administração municipal com a valorização e o fomento da arte local. A festa, que faz parte das celebrações do aniversário de 174 anos de Arujá, ocorrerá de 08 a 28 de junho, diariamente das 12h às 24h, na Praça do Coreto.

A Festa das Nações é um dos palcos para que os artistas de Arujá se apresentem. A iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura demonstra a importância de investir e apoiar os talentos que nascem e crescem na região, proporcionando visibilidade e reconhecimento.

A programação artística é uma mistura de ritmos e expressões, demonstrando a diversidade cultural de Arujá. Desde apresentações de ballet e dança, passando por bandas de rock, pagode, tributos a grandes nomes da música e shows de artistas solo, o palco da Festa das Nações será um verdadeiro celeiro de talentos.

Além da vasta programação musical e de dança, a Festa das Nações 2026 contará com 35 barracas, oferecendo uma diversidade gastronômica e cultural que promete agradar a todos os paladares. Serão pratos típicos do Uruguai, Líbano, Brasil Sudeste, Brasil Nordeste, Brasil Sul, Alemanha, Portugal, China, Suíça, Itália, Austrália, Japão e EUA, entre outras opções deliciosas. Para os amantes do futebol, haverá a transmissão dos jogos do Brasil na fase de grupos da Copa em um telão na Praça do Coreto, integrando esporte e cultura em um só evento.

A Secretaria Municipal de Cultura tem a estimativa de receber entre três e cinco mil pessoas diariamente, especialmente nos dias de programação de palco, consolidando a festa como um dos principais eventos do calendário municipal. Para garantir a tranquilidade e segurança de todos os participantes, o evento contará com reforço na segurança, com a atuação conjunta da Guarda Civil Municipal (GCM) de Arujá e da Polícia Militar.

A Festa das Nações 2026 é um convite para celebrar a cultura em suas diversas formas, com um olhar especial para o que Arujá tem de melhor a oferecer em termos de talento e criatividade. Uma oportunidade imperdível para toda a família desfrutar de boa música, dança, gastronomia e muita alegria.

Confira a programação completa da festa, incluindo os nomes anteriormente já divulgados:

- 08/06 – Segunda-Feira

10h – CerimonialAbertura/Ato Cívico

14h – SórtaPorva

16h – Ballet

17h – Dança CCI

18h – Banda Off-Code

20h – Bia Mattos

- 11/06 – Quinta-Feira

19h – Sil Cardoso

21h – Sampa Crew

- 12/06 – Sexta-Feira

18h – Ballet Polo União

19h – Silvia Oliver

21h – Bee Gees

- 13/06 – Sábado

16h – Ballet Casarão das Artes

17h – Ronny Show

18h – Fit Dance

19h – Brasil x Marrocos

21h – Queen Tribute Brazil

- 14/06 – Domingo

17h – Ballet Polo Barreto

18h – Elvinho de Arujá

19h – Amélia e os lobos (Tributo Pitty)

21h – Grupo Façanha

18/06 -Quinta-Feira

19h –TreeVibration

21h – Banda Ralé (Tributo Charlie Brown Jr)

- 19/06 –Sexta-Feira

18h – Ballet Polo Barreto

19h – Coral CCI

20h – Pagode do Frango

21h30 – Fit Dance

22h – Brasil x Haiti

- 20/06 – Sábado

17h – Escola de Dança Barreto

18h – Sampa Tribal

19h – Estrela Girl e Ballet JDance

21h – Samprazer

- 21/06 – Domingo

17h – Banda Sinfônica

18h – Vih Banks

19h – Aliny e Sérgio

21h – Abba Majestad

- 24/06 – Quarta-Feira

18h – Fit Dance

19h – Brasil x Escócia

21h – Prayer Bon Jovi Experience

- 25/06 – Quita-feira

19h-Movimento HIPHOP Dj Wjay

21h – Ao Cubo

- 26/06 – Sexta-Feira

18h – Coral Cultura e CCCA Centro

19h – Banda Antharis

21h – O Canto Delas

- 27/07 – Sábado

17h – Escola de Dança

19h – Ministério OneWay

21h – Flávio Vitor Junior

- 28/06 – Domingo

17h – Ballet Polo União

18h – A Turma do Bob e Cat

19h30 – Guerreiras do K-POP (Cover Brasil)

21h – Mamonas Assassinas