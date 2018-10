‘Encontro só de mulheres com a Política do Bem’ ocorre nesta quinta-feira em Mogi

Seguindo uma tradição de todas as campanhas que já disputou, o candidato a deputado federal Marco Bertaiolli realizará nesta quinta-feira (4), o “Encontro só de mulheres com a Política do Bem”. O evento ocorrerá no salão social do Clube Náutico Mogiano, no Mogilar, a partir das 19 horas. Estão confirmadas as presenças da candidata à senadora, Mara Gabrilli e do candidato a governador, João Doria.

“As mulheres possuem força política e poder de decisão. Merecem todo nosso respeito e exercem um papel fundamental em toda eleição e neste ano não é diferença. Exemplo disso é o movimento que aconteceu neste último final de semana de forma absolutamente democrático, sem violência”, destaca Bertaiolli, que durante o tempo em que foi prefeito, manteve em seu primeiro escalão diversas mulheres em cargos de chefia e com poder de decisão.

Na opinião de Bertaiolli, nesta reta final, é a hora de todos saírem de suas casas, conversarem com os amigos, vizinhos, parentes, colegas de trabalho. “É a hora de fazer a diferença”, destaca o ex-prefeito de Mogi das Cruzes, que pela primeira vez é candidato a deputado federal e apresenta um currículo de ficha limpa. “Tivemos todas as nossas contas de 8 anos como prefeito, aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. É essa transparência e respeito com o dinheiro público que quero levar para o Congresso Nacional. Ninguém faz nada sozinho e juntos podemos mudar a vida das pessoas para melhor”.

A organização do evento está a cargo da Mara Bertaiolli, que foi presidente do Fundo Social de Solidariedade entre os anos de 2009 e 2016 e hoje preside a Associação Voluntariado de Mogi das Cruzes onde coordena um grupo de 112 voluntários, entre homens e mulheres, que fazem a diferença na vida dos pacientes do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes e suas famílias.

“Nós fazemos a Política do Bem, aquela que auxilia, acolhe, melhora a vida das pessoas. Esse é um trabalho que envolve toda a família. Esta reunião das mulheres representa esta Política do Bem, já que nós reunimos a força do trabalho com a sensibilidade”, destaca Mara, que aproveita para convidar todas as mulheres para o encontro.