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Jornal Diário de Suzano - 11/04/2026
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Região

Sistema Produtor do Alto Tietê opera com 54,1% da capacidade

Contendo o maior volume da região, a represa Taiçupeba, em Mogi das Cruzes, opera com 67,9% de sua capacidade total

13 abril 2026 - 19h30Por Yasmin Torres - Da Reportagem Local
Dados mostram um aumento de 4,4% em comparação com o mês de marçoDados mostram um aumento de 4,4% em comparação com o mês de março - (Foto: Diego Florido/DS)

O Sistema Produtor do Alto Tietê (Spat) opera, nesta segunda-feira (13), com 54,1% de sua capacidade. Os dados são da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e mostram um aumento de 4,4% em comparação com o mês de março, quando o sistema operava com 49,7%.

Até o momento, abril registrou 70,4% do total de precipitação esperado para o mês. A média histórica indica 87,8 milímetros, enquanto o acumulado do mês é de 61,8 mm. 

No sistema são tratados cerca de 15 mil litros de água por segundo para atender 4,5 milhões de pessoas da região. A distribuição acontece na Zona Leste da capital e nos municípios de Arujá, Itaquaquecetuba, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Suzano, Mauá, Mogi das Cruzes, parte de Santo André e dois bairros de Guarulhos (Pimentas e Bonsucesso).

Represas

A represa Ponte Nova, situada na divisa entre Biritiba Mirim e Salesópolis, tem o menor volume útil da região, com 47,9%. Ainda assim, o índice representa alta de 3% em relação a março, quando marcava 44,9%.

Em seguida aparece a barragem Biritiba, em Biritiba Mirim, com 51,5%. O percentual é 13,8% menor ao registrado no mesmo período do mês anterior, quando o volume era de 65,3%.

A represa Paraitinga, também em Salesópolis, está no meio, operando com 58,4%. O número é 3,8% maior que o observado em fevereiro (54,6%).

Já a represa Jundiaí está com 65,1% de sua capacidade total, o segundo maior volume da região. No mês passado, o reservatório registrava 67,3% e liderava o ranking do Alto Tietê.

A represa Taiaçupeba, em Mogi das Cruzes, apresenta o maior volume da região, com 67,9%. No mês passado, o índice era o menor do Alto Tietê, sendo 44,8%. Isso mostra um aumento de 23,1% em trinta dias.

 

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