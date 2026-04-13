Ferraz é pioneira ao utilizar uma plataforma para analisar a fluência leitora dos alunos

A Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos está realizando nesta semana as avaliações de fluência leitora para os alunos do 1º ao 5º ano da rede municipal de ensino. A novidade deste ano é o aplicativo Edeler, que visa diagnosticar a capacidade dos estudantes de ler palavras e textos com precisão, prosódia e velocidade na leitura.

Essa é uma parceria do projeto Bem Comum que já atua nos eixos de avaliação, formação e acompanhamento dos professores.

A Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Sara Tineue já começou a realização da análise com os alunos do 5°ano. A escola capacitou três professoras que farão a avaliação individual com cada aluno.

Todos os coordenadores receberam uma capacitação especializada com o objetivo de propagar o aprendizado.

Segundo a coordenadora da Emeb Sara Tineue, o aplicativo permite de forma fidedigna o acompanhamento da leitura das crianças. “A importância deste aplicativo vem de encontro para deixarmos um pouco do sentimento e coração de lado e possamos avaliar a criança de forma correta”, pontuou.

As provas ocorrerão até a próxima sexta-feira (17). É muito importante que os pais evitem a ausência dos seus filhos na escola durante este período.