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Jornal Diário de Suzano - 11/04/2026
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Região

Ferraz é pioneira ao utilizar uma plataforma para analisar a fluência leitora dos alunos

Projeto une a tecnologia com o olhar humano na forma avaliativa dos estudantes

13 abril 2026 - 16h48Por De Ferraz
Projeto une a tecnologia com o olhar humano na forma avaliativa dos estudantesProjeto une a tecnologia com o olhar humano na forma avaliativa dos estudantes - (Foto: Divulgação/Secom Ferraz)

A Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos está realizando nesta semana as avaliações de fluência leitora para os alunos do 1º ao 5º ano da rede municipal de ensino. A novidade deste ano é o aplicativo Edeler,  que visa diagnosticar a capacidade dos estudantes de ler palavras e textos com precisão, prosódia e velocidade na leitura. 

Essa é uma parceria do projeto Bem Comum  que já atua nos eixos de avaliação, formação e acompanhamento dos professores. 

A Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Sara Tineue já começou a realização da análise com os alunos do 5°ano. A escola capacitou três professoras que farão a avaliação individual com cada aluno. 

Todos os coordenadores receberam uma capacitação especializada com o objetivo de propagar o aprendizado. 

Segundo a coordenadora da Emeb Sara Tineue, o aplicativo permite de forma fidedigna o acompanhamento da leitura das crianças. “A importância deste aplicativo vem de encontro para deixarmos um pouco do sentimento e coração de lado e possamos avaliar a criança de forma correta”, pontuou.

As provas ocorrerão até a próxima sexta-feira (17). É muito importante que os pais evitem a ausência dos seus filhos na escola durante este período.

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