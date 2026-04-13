Ferraz recebe 1º Evento de Tuning & Rebaixados e reúne 10.000 pessoas no Birutão

Ferraz de Vasconcelos sediou, neste domingo (12), o 1º Evento de Tuning & Rebaixados, iniciativa promovida pelo Clube do Fusca e Carros Antigos, com apoio da Prefeitura, por meio das secretarias de Comunicação Social e de Cultura e Turismo. O encontro foi realizado no Birutão, na Avenida Governador Jânio Quadros, nº 118, e atraiu grande público ao longo do dia.

Voltado aos apreciadores da cultura automotiva, o evento reuniu veículos personalizados, rebaixados e modelos antigos, evidenciando a diversidade e a criatividade desse segmento, que conquista entusiastas de diferentes gerações. Além da exposição, a programação proporcionou uma opção de lazer acessível à população, incentivando a convivência social em um ambiente organizado e familiar. De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), cerca de 10.000 pessoas passaram pelo local durante o evento.

Com caráter solidário, a entrada foi condicionada à doação de dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão destinados a ações sociais no município. A organização também adotou medidas para garantir a segurança e o bom andamento das atividades, como a proibição da entrada com bebidas alcoólicas, alimentos e equipamentos de som em alto volume.

Para o organizador do evento, Marcos Rogério Oliveira Santos, a iniciativa reforça o papel social da cultura automotiva. “A proposta foi promover um encontro que, além de valorizar a cultura automotiva, também incentivasse a solidariedade e proporcionasse um momento de lazer seguro e acolhedor para as famílias de Ferraz”, destacou.

A expectativa é de que o evento passe a integrar o calendário cultural do município, fortalecendo iniciativas que aliam entretenimento, participação popular e responsabilidade social.