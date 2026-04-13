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Jornal Diário de Suzano - 11/04/2026
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Região

Espetáculo 'Cenas da Paixão' reúne grande público e marca noite de emoção em Arujá

Apresentação retratou os últimos momentos de Cristo na Terra

13 abril 2026 - 16h34Por De Arujá
Apresentação retratou os últimos momentos de Cristo na Terra Apresentação retratou os últimos momentos de Cristo na Terra - (Foto: Divulgação)

Emoção, fé e arte. Assim pode ser resumido o espetáculo “Cenas da Paixão – Semeando o Amor”, apresentado no último sábado (11), no Estádio Municipal Armando Maiolino, em Arujá. A encenação, promovida pela Prefeitura por meio da Secretaria de Cultura, reuniu um público atento e emocionado do início ao fim.

A apresentação retratou os últimos momentos de Cristo na Terra e prendeu a atenção de quem acompanhava cada cena. Ao todo, mais de 100 pessoas participaram da produção, entre elenco e equipe técnica, com destaque para cerca de 40 atores da própria cidade.

Além das passagens tradicionais, o espetáculo contou com trilha sonora ao vivo. As músicas acompanharam a encenação e ajudaram a reforçar o clima de emoção em diferentes momentos.

De acordo com o secretário de Cultura, Rogério Pereira, a preparação começou ainda em janeiro. “É muito especial ver essa casa lotada, com pessoas prestigiando tantos talentos. Desde janeiro eles estão ensaiando para trazer essa noite tão especial”, disse.

Ao lado da primeira-dama Clau Camargo, o prefeito Luis Camargo também comentou sobre o evento. “Fico muito emocionado com esse espetáculo. É uma apresentação que todos os anos reúne famílias e mantém viva uma tradição importante. Parabéns a todo esse time por manter viva a história e retratar tão bem”, afirmou.

No encerramento, uma queima de fogos iluminou o céu da cidade. Em seguida, o público acompanhou a aparição de Jesus, interpretado pelo ator Lucas Cabloco, em um guindaste, fechando a apresentação.

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