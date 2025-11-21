Depois do Provão Paulista, estudantes da 3ª série do EM devem escolher os cursos de preferência

Estudantes matriculados na 3ª série do Ensino Médio e que prestaram o Provão Paulista Seriado neste ano, de olho nas mais de 15 mil vagas na USP (Universidade de São Paulo), Unesp (Universidade Estadual Paulista), Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) e Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo) têm até o dia 28 de novembro para definirem no portal do Provão quatro cursos de preferência entre os oferecidos no primeiro semestre de 2026. Esse registro é obrigatório para que, diante dos resultados do "vestibular paulista", os estudantes sejam classificados para o curso de preferência.

Em todo o estado, até o fim da última semana, 63,46% dos estudantes da rede estadual de ensino haviam registrado as suas quatro opções. No Alto Tietê, 54,57% dos estudantes da 3ª série do Ensino Médio registraram suas opções.

A Unidade Regional de Ensino de Ourinhos, no interior do estado, lidera entre as localidades com mais estudantes que definiram seus cursos de preferência, com 94,06% de registros. O índice é resultado de uma série de ações, como a "Semana D: Decidir o Futuro", proposta pela regional de ensino.

Escolha de cursos

Na escolha dos cursos, cada aluno pode optar por um curso em cada universidade ou faculdade e ainda há o limite de dois cursos diferentes por universidade. Por exemplo, um aluno que escolher dois cursos na USP economia e história, por exemplo terá que registrar as terceira e quarta opções em outra universidade e faculdade, uma para a Unicamp e outra para a Fatec, por exemplo.

Helena Maria Salla, diretora de avaliação da Secretaria da Educação, destaca uma novidade que facilita a escolha dos cursos neste ano. "No processo de escolha, eles facilmente conseguirão ver os cursos que têm as unidades mais próximas de suas casas, a partir de um filtro disponibilizado na página do Provão".

No primeiro semestre, as vagas são destinadas apenas à USP, Unesp e Unicamp e parte delas para as Fatecs. As vagas da Univesp serão disponibilizadas para escolha no ano que vem, uma vez que as aulas da universidade virtual começam apenas no segundo semestre, assim como cerca de metade das turmas das Fatecs. Neste caso, as vagas serão liberadas para alunos aprovados no Provão Paulista que não ingressaram nos cursos iniciados no primeiro semestre nas três universidades e nas Fatecs.

A escolha de cursos deve ser feita no portal do Provão Paulista Seriado, no https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/. Antes de registrar as opções, é preciso que os estudantes confirmem seus dados pessoais, indiquem o grupo a qual pertencem e respondam sobre a renda per capita familiar. Alunos que são candidatos da rede estadual de ensino, dos municípios e das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS) devem acessar o portal com seu Registro de Aluno (RA). Alunos de outras redes devem acessar com CPF.

O Provão Paulista chega em 2025 à sua terceira edição, com quase 50 mil vagas diretas para o ensino superior oferecidas desde a sua criação. Para 2026, entre as 15.717 vagas oferecidas pelo Provão Paulista, 1.500 delas são para a USP, 934 para a Unesp, 327 para Unicamp, 10.000 delas para as Fatecs e 2.956 delas para a Univesp.