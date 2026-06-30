Feiras livres de Ferraz fomentam comércio local

Organizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, as feiras acontecem em diferentes bairros da cidade, tanto no período da manhã quanto em feiras noturnas, facilitando o acesso dos moradores aos produtos e incentivando o consumo do comércio local.



Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Thiago Severo, as feiras livres fazem parte da identidade da cidade e movimentam a economia do município.



"As feiras livres são muito mais do que um local de compras. Elas fortalecem a economia local, geram renda para dezenas de famílias e oferecem alimentos frescos e de qualidade para a população. Nosso compromisso é valorizar os feirantes e facilitar o acesso dos moradores às informações sobre os dias, horários e locais de cada feira, para que cada vez mais pessoas prestigiem esse importante patrimônio do comércio ferrazense."



Confira a programação das feiras livres em Ferraz de Vasconcelos:



Terça-feira

Parque Dourado Rua Roberto Cavazana, das 6h às 15h.

Vila Margarida (Feira Noturna) Rua João de Deus de Moraes, das 15h às 21h.



Quarta-feira

Vila Corrêa Rua Humberto de Campos, das 6h às 15h.



Quinta-feira

Vila Andeyara Rua Wanir Hungria, das 6h às 15h.

Vila Andeyara (Feira Noturna) Praça Afonso Carlos Fernandes, das 15h às 21h.



Sábado

Parque São Francisco Avenida Governador Jânio Quadros, das 6h às 15h.

Jardim Ferrazense Rua Dom João VI, das 6h às 15h.

Jardim Rosana Rua Inês Corrêa Alen, das 6h às 15h.



Domingo

Conjunto Residencial Castelo Branco Avenida Suzana Arlow, das 6h às 15h.

Vila Margarida Rua Vitória Régia/Orquídeas, das 6h às 15h.

Centro Rua Sud Menucci/Japão, das 6h às 15h.



Além das tradicionais barracas de frutas, verduras e legumes, as feiras livres oferecem pastel, caldo de cana, temperos, produtos artesanais e diversas opções para toda a família.



A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos convida a população a prestigiar as feiras do município, fortalecendo o comércio local, incentivando a geração de renda e levando para casa alimentos frescos e de qualidade.