Escola de Eletricistas exclusiva para mulheres inicia as aulas em Mogi

A primeira Escola de Eletricistas exclusiva para mulheres do setor elétrico brasileiro recebeu mais de 550 inscrições de interessadas em aprender um novo ofício. Do total, 16 alunas foram selecionadas para o curso de formação profissional que começa nesta quarta-feira (04). A iniciativa é uma parceria da EDP Brasil, empresa que atua em todos os segmentos do setor elétrico no País, com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

“Ficamos surpresos com o entusiasmo e a grande procura. É uma satisfação ver que estamos no caminho certo, com o fomento de ações que promovam a igualdade de oportunidades entre os gêneros”, destaca Fernanda Pires, diretora de Recursos Humanos da EDP. Após testes teóricos na primeira etapa do processo, cerca de 50 selecionadas passaram por provas práticas e entrevistas.

O programa é gratuito e tem como foco a qualificação e capacitação de eletricistas para atuarem nas distribuidoras de energia. O curso terá aulas teóricas e práticas sobre os princípios e leis que regem o funcionamento de sistemas elétricos. O intuito é que as participantes aprendam sobre os procedimentos e técnicas necessárias para o planejamento, execução, avaliação e inspeção das redes, bem como manutenções preventivas e corretivas, dentro das normas técnicas e de segurança.

Em 2017, a EDP endossou os Princípios de Empoderamento das Mulheres, criados pela ONU, e aderiu ao esforço global em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que colocam a Igualdade de Gênero como uma das grandes metas globais a serem atingidas até 2020.

As aulas serão realizadas na área de concessão da Companhia, em Mogi das Cruzes, São Paulo. São aproximadamente 550 horas de carga horária, cerca de quatro meses de duração. As estudantes receberão bolsa-auxílio durante o período do curso, ganharão um certificado chancelado pelo SENAI e permanecerão no banco de talentos da EDP, podendo participar futuramente de processos seletivos para vagas efetivas.