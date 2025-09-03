Escolas de Ferraz realizam exposição na CPTM

A estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) de Ferraz de Vasconcelos recebeu nesta terça-feira (02) a exposição da cultura afro-brasileira e indígena realizada pelos alunos de 17 unidades escolares do município.

A iniciativa contou com apresentações musicais da Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Maria da Glória Horvath, com a turma do 2° ano, que realizou uma apresentação de dança com a música "Faraó", da cantora Margareth Menezes, e da Emeb Roberto Andere Corrêa, com a turma do Pré II, com a música "Ararê", tirada do livro Tulu.

Ao longo de todo o ano, a Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos vem trabalhando temas que incentivam a valorização e o pertencimento das origens com a formação continuada de professores e a tratativa de temas como gravura, ervas medicinais, bullying e ancestralidade.

A liderança indígena, Tania Pataxó, esteve presente e relatou um pouco da sensação de estar vivendo este momento junto com as crianças: “Eu estive na formação dos professores e estou muito orgulhosa de estar hoje na abertura desta exposição que é fruto de todo o trabalho desenvolvido”, pontuou.

“Estes são frutos muito positivos desse trabalho, as crianças conseguiram entender como é importante conhecermos os povos que estiveram aqui antes de nós”, pontuou a coordenadora executiva da Secretaria de Educação, Ana Jorge.

A exposição ocorrerá de 02 a 11 de setembro na CPTM. Os trabalhos também estarão expostos no prédio do Centro de Integração da Cidadania (CIC) nesta quarta-feira (03/09) a partir das 15h.