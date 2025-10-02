Espetáculo 'A Cigarra e a Formiga' leva experiência lúdica e educativa para crianças de Mogi

Os alunos da Escola Municipal João Antônio Batalha, que integra a rede de ensino da Prefeitura de Mogi das Cruzes, tiveram a oportunidade de vivenciar uma experiência lúdica e inesquecível com a apresentação do espetáculo “A Cigarra e a Formiga”, inspirado na clássica fábula de La Fontaine. As sessões aconteceram às 9h30 e às 13h30 desta quinta-feira (02/10), dentro do projeto Circuito das Artes, que tem como objetivo levar cultura e entretenimento de qualidade para a comunidade.

Mais do que uma adaptação teatral, a montagem transportou para as crianças um universo encantado, onde a Cigarra, a Formiga e um Grilo, que imagina ser um Louva-Deus, se encontram para refletir sobre a importância do trabalho e da arte. A narrativa foi apresentada com humor e música ao vivo, envolvendo as crianças em uma atmosfera de brincadeira, imaginação e aprendizado.

Sob a direção de Ana Clara Moreira e com músicas compostas por Giliard Sartori, o espetáculo foi conduzido por uma trupe de contadores e cantadores de histórias que, aos poucos, se transformaram nas personagens principais.

Essa abordagem lúdica aproximou ainda mais o público infantil, permitindo que os estudantes se reconhecessem nas situações e compreendessem, de forma divertida, a importância de valorizar diferentes formas de trabalho.

O elenco formado por Daniel Camillo, Rita Oliveira e Jade Maia deu vida aos personagens com energia e sensibilidade, garantindo momentos de alegria e reflexão. Com uma produção cuidadosa e uma equipe técnica de excelência, o espetáculo encantou não apenas as crianças, mas também professores e toda a comunidade escolar.

O projeto conta com o patrocínio da Niterra do Brasil, via Lei Federal de Incentivo à Cultura (Rouanet), realização da Perfectto Projetos e apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes por meio da Secretaria Municipal de Educação. A sua proposta é levar arte para as comunidades, despertando nas novas gerações o gosto pela cultura.

Sobre a Niterra do Brasil

Desde abril de 2023, a multinacional NGK SPARK PLUG, fundada em 1936, em Nagoya (JAP), e a maior fabricante e especialista mundial em velas de ignição, com forte presença em todos os continentes, entrou em um processo de expansão e passou a se chamar oficialmente Niterra Co., Ltd. A combinação vem das palavras latinas niteo e terra, que significam, respectivamente, “brilhar” e “planeta terra”. A mudança, expressa o comprometimento para uma sociedade mais ambientalmente sustentável e um planeta mais brilhante. No Brasil, a empresa atua há 66 anos, conta com cerca de 1.300 funcionários e possui uma fábrica com 625 mil m² em Mogi das Cruzes (SP).

Mais informações:

Sobre a Perfectto Projetos

A Perfectto Projetos é uma empresa especializada em consultoria para projetos culturais e esportivos, com foco no desenvolvimento de políticas de patrocínio via incentivos fiscais. Atua com soluções inovadoras que promovem cultura, inclusão e impacto social em diferentes regiões do Brasil.

Serviço

Espetáculo: “A Cigarra e a Formiga” – Circuito das Artes

Local: Escola Municipal João Antônio Batalha – Estrada Municipal, km 118, Chácara dos Baianos, Mogi das Cruzes/SP

Direção: Ana Clara Moreira

Músicas: Giliard Sartori

Elenco: Daniel Camillo, Rita Oliveira e Jade Maia

Patrocínio: Niterra do Brasil

Realização: Perfectto Projetos