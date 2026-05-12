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Jornal Diário de Suzano - 09/05/2026
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Região

Esporte de Ferraz realiza evento no Centro de Convenções com atividades para todas as idades

Iniciativa reuniu apresentações de ginástica das escolinhas e um aulão de funcional com a melhor idade

11 maio 2026 - 16h51Por de Ferraz
Esporte de Ferraz realiza evento no Centro de ConvençõesEsporte de Ferraz realiza evento no Centro de Convenções - (Foto: Arquivo/Secom Ferraz)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer, realizou no último sábado (09) um evento com diversas atividades esportivas no Centro de Convenções, na Avenida Brasil, 1807, Vila Romanópolis.  

No evento ocorreram apresentações da ginástica global para os familiares e amigos, aulão de funcional com a professora Larissa e o professor Rafael, aula de forró com a professora Amanda Barcelos, entre muitas outras atividades. 

A atividade também contou com a presença do professor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) Murino Pereira, trazendo mais inclusão e acessibilidade para o evento.

“Para nós é sempre muito importante incluir o máximo de pessoas e trabalhar para trazer o lazer para todo o público ferrazense”, pontuou o secretário de Esportes e Lazer, José Batista. 

No sábado (16) ocorrerá o lançamento do projeto “Caravana do Lazer”, com diversas atividades para a criançada, como xadrez gigante, dominó gigante, amarelinha gigante, brinquedos infláveis e muito mais. O evento ocorrerá no campo do Jardim Castelo, na Rua Geraldo Damião da Silva, 200.

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