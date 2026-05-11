Mulher trans morre após ser agredida por namorado em Mogi

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante por feminicídio na tarde deste sábado (9), na Rua Doutor Francisco Soares Marialva, em Mogi das Cruzes. Policiais militares foram acionados após a vítima, uma mulher transexual de 29 anos, dar entrada na UPA Jundiapeba, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), foi apurado que ela e seu companheiro tiveram uma discussão quando ela foi agredida. O suspeito foi localizado nas proximidades da UPA, confessou o crime aos policiais e foi detido, permanecendo à disposição da Justiça.

O caso foi registrado como feminicídio e violência doméstica na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.