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Jornal Diário de Suzano - 09/05/2026
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Polícia

Mulher trans morre após ser agredida por namorado em Mogi

Policiais militares foram acionados após a vítima, de 29 anos, dar entrada na UPA Jundiapeba, mas não resistiu aos ferimentos

11 maio 2026 - 11h48Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
O caso foi registrado como feminicídio e violência doméstica na Delegacia Seccional de Mogi das CruzesO caso foi registrado como feminicídio e violência doméstica na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes - (Foto: Arquivo/DS)

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante por feminicídio na tarde deste sábado (9), na Rua Doutor Francisco Soares Marialva, em Mogi das Cruzes. Policiais militares foram acionados após a vítima, uma mulher transexual de 29 anos, dar entrada na UPA Jundiapeba, mas não resistiu aos ferimentos. 

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), foi apurado que ela e seu companheiro tiveram uma discussão quando ela foi agredida. O suspeito foi localizado nas proximidades da UPA, confessou o crime aos policiais e foi detido, permanecendo à disposição da Justiça. 

O caso foi registrado como feminicídio e violência doméstica na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.

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