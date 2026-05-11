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Jornal Diário de Suzano - 09/05/2026
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São Paulo

São Paulo tem a menor temperatura do ano nesta madrugada

Em Engenheiro Marsilac, os termômetros marcaram 3,1ºC

11 maio 2026 - 13h10Por Matheus Crobelatti da Agência Brasil
São Paulo tem a menor temperatura do ano nesta madrugadaSão Paulo tem a menor temperatura do ano nesta madrugada - (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

A cidade de São Paulo amanheceu nesta segunda-feira (11) com o registro da menor temperatura mínima do ano. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE), a capital atingiu a média de 8,3ºC no fim da madrugada.

As menores temperaturas foram registradas na zona sul da cidade. Em Engenheiro Marsilac, os termômetros marcaram 3,1ºC. Na região central, a temperatura alcançou 11,2ºC.

A medição da Defesa Civil, que é diferente da do CGE, apontou nesta manhã, temperatura média de 9,4ºC.

O restante do dia será marcado por temperaturas similares, e o sol aparece entre poucas nuvens. A máxima prevista é de 18°C e a sensação de frio permanece ao longo da tarde, que termina sem previsão de chuva.

A frente fria que está sobre a cidade decorre de uma massa de ar frio de origem polar. A Defesa Civil Municipal mantém toda a cidade de São Paulo em estado de atenção para baixas temperaturas.

Próximos dias

Nesta terça-feira (12), a madrugada deve registrar mínima de 10ºC. A sensação de frio permanece no decorrer do dia, que promete sol entre poucas nuvens. Não chove.

Na quarta-feira (13), os termômetros marcam por volta dos 12ºC durante a madrugada. Ao longo do dia, a tendência é de maior elevação na temperatura e sol entre nuvens. O dia termina com ligeiro aumento da nebulosidade no fim da tarde, mas sem previsão de chuva.

Temperaturas no estado

A Defesa Civil informou que 36 municípios registraram temperaturas abaixo dos 8ºC, nesta madrugada. Os menores índices foram constatados em Tapiraí (3,2ºC), Apiaí (3,5ºC), Itararé (3,9ºC), Juquitiba (4,7ºC), Manduri (4,9ºC) e Assis (5,1ºC).

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