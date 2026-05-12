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Jornal Diário de Suzano - 09/05/2026
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Região

Psicanalista e escritora Claudia Cristina lança curso on-line inspirado em obra sobre amor-próprio

Autora do livro "Curando Minhas Emoções em 31 Dias de Amor-Próprio"; especialista apresenta curso on-line com mentorias ao vivo e conteúdos voltados à cura emocional

11 maio 2026 - 15h16Por Danielly Miguel - da Reportagem Local
A psicanalista e escritora Claudia Cristina lança no próximo dia 28 de maio o curso online A psicanalista e escritora Claudia Cristina lança no próximo dia 28 de maio o curso online "Masterclass Identidade Real 31 Dias para se Amar" - (Foto: Arquivo Pessoal)

A psicanalista e escritora Claudia Cristina, autora do livro “Curando Minhas Emoções em 31 Dias de Amor-Próprio”, lança no próximo dia 28 de maio o curso online “Masterclass Identidade Real – 31 Dias para se Amar”. O curso nasce como uma extensão prática da obra, criada após leitores procurarem a autora em busca de acompanhamento mais aprofundado sobre os temas abordados no livro.

Com foco em autoestima, autoconhecimento e fortalecimento emocional, a formação reúne oito aulas práticas e interativas, além de mentorias ao vivo realizadas duas vezes por semana. O conteúdo aborda questões como traumas emocionais, abandono, rejeição, ansiedade, depressão e sentimentos de inferioridade, trazendo também relatos e experiências pessoais compartilhadas pela escritora.

Segundo Claudia Cristina, a proposta é oferecer aos participantes ferramentas práticas para auxiliar no processo de cura interior e desenvolvimento pessoal. Os alunos ainda terão acesso a materiais complementares em PDF dentro da plataforma e receberão certificado de participação personalizado ao final do curso.

O lançamento oficial será realizado às 20h, em plataforma digital, onde também estarão disponíveis as informações sobre inscrições e condições especiais para os primeiros participantes. Durante a abertura, haverá ainda um sorteio de dois exemplares do livro escrito pela autora.

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