Poá promove capacitação sobre novas regras sanitárias para odontologia

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Saúde e da Vigilância Sanitária, promove no próximo dia 22 de maio, das 18 às 22 horas, um curso de capacitação voltado aos profissionais de odontologia do município. A formação será realizada na Câmara Municipal e abordará as atualizações das legislações sanitárias, com destaque para os impactos práticos da RDC 1002/2025 na rotina dos estabelecimentos odontológicos.

A capacitação terá como palestrante convidado o dentista Jamilton Ferreira Junior, que irá detalhar as principais mudanças trazidas pela nova normativa e orientar os profissionais quanto à adequação dos serviços às exigências sanitárias vigentes.

O curso é direcionado aos dentistas que atuam em estabelecimentos odontológicos do município e tem como objetivo fortalecer as boas práticas sanitárias, promovendo mais qualidade e segurança no atendimento à população. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas por meio do link https://forms.gle/UaC7SGfuKh1McZin6. A participação é gratuita.

O secretário de Saúde de Poá, Silvanei Mamed, destacou a importância da atualização constante dos profissionais da área. “A qualificação dos nossos dentistas é fundamental para garantir a segurança dos pacientes e a excelência dos serviços prestados. A RDC 1002/2025 traz mudanças significativas, e é essencial que todos estejam preparados para aplicá-las corretamente no dia a dia”, afirmou.