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Jornal Diário de Suzano - 09/05/2026
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Região

Poá promove capacitação sobre novas regras sanitárias para odontologia

Curso promovido pela Vigilância Sanitária será realizado no próximo dia 22 de maio, na Câmara Municipal, com foco nas mudanças na legislação e impactos na rotina dos serviços odontológicos

11 maio 2026 - 17h37Por de Poá
Curso promovido pela Vigilância Sanitária será realizado no próximo dia 22 de maio na Câmara MunicipalCurso promovido pela Vigilância Sanitária será realizado no próximo dia 22 de maio na Câmara Municipal - (Foto: Nivaldo Alves/Secom Poá)

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Saúde e da Vigilância Sanitária, promove no próximo dia 22 de maio, das 18 às 22 horas, um curso de capacitação voltado aos profissionais de odontologia do município. A formação será realizada na Câmara Municipal e abordará as atualizações das legislações sanitárias, com destaque para os impactos práticos da RDC 1002/2025 na rotina dos estabelecimentos odontológicos.

A capacitação terá como palestrante convidado o dentista Jamilton Ferreira Junior, que irá detalhar as principais mudanças trazidas pela nova normativa e orientar os profissionais quanto à adequação dos serviços às exigências sanitárias vigentes.

O curso é direcionado aos dentistas que atuam em estabelecimentos odontológicos do município e tem como objetivo fortalecer as boas práticas sanitárias, promovendo mais qualidade e segurança no atendimento à população. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas por meio do link https://forms.gle/UaC7SGfuKh1McZin6. A participação é gratuita.

O secretário de Saúde de Poá, Silvanei Mamed, destacou a importância da atualização constante dos profissionais da área. “A qualificação dos nossos dentistas é fundamental para garantir a segurança dos pacientes e a excelência dos serviços prestados. A RDC 1002/2025 traz mudanças significativas, e é essencial que todos estejam preparados para aplicá-las corretamente no dia a dia”, afirmou.

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