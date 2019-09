Estação Suzano recebe na próxima segunda-feira ação do DER com óculos simulador de embriaguez

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) realizará ações educativas durante a Semana Nacional do Trânsito na região do Alto Tietê. A iniciativa integra as mais de mil ações promovidas ou apoiadas pelo Governo do Estado na Semana Nacional do Trânsito. As atividades, que vão até o dia 25 em todo o Estado, têm como objetivo a conscientização de motoristas e usuários sobre a responsabilidade de todos para um trânsito mais seguro.

A estratégia do DER-SP neste ano tem como público alvo das ações educativas os usuários já habilitados -- que constituem os mais de 24 milhões de condutores somente no Estado de São Paulo, de acordo com o DETRAN, e os futuros motoristas, através projeto DER na Escola voltado para crianças de 6 a 12 anos.

Nesta linha, o DER planejou ações em locais de grande circulação promovendo aos participantes o uso dos óculos simuladores de embriaguez e pelas equipes teatrais do DER na Escola.

Com 313,7 quilômetros de rodovias estaduais não concedidas, o Alto Tietê concentra importante eixos que constituem a malha viária estadual, como a Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), conhecida como Mogi-Bertioga, Rodovia Pedro Eroles (SP-88), Rodovia Henrique Eroles (SP-66) entre outras vias e acessos.

Atualmente, seis obras estão em andamento na região com investimento de R$ 133,6 milhões, incluindo o empreendimento para duplicação da SP 088, entre Mogi das Cruzes e Arujá. Somente neste ano, o DER concluiu quatro obras em rodovias do Alto Tietê, com investimento de R$ 1,7 milhão. Outras importantes obras ainda são previstas, como a modernização da Estrada Municipal da Duchen, no Distrito de Palmeiras, em Suzano, e a modernização da Via de Acesso Arthur Matheus (SPA 060/056), no município de Santa Isabel. Ambas as obras somam investimentos de mais R$ 17,8 milhões na região.

DER na Escola

As ações desenvolvidas durante o projeto, que deverão atender 108 estudantes durante a Semana Nacional do Transito, são focadas em situações cotidianas experimentadas por crianças, moradoras de bairros circundados por rodovias, entre o 2º ao 6º ano do ensino fundamental. As atividades são abertas com uma palestra educativa, seguida da apresentação de um vídeo que colabora na elucidação dos temas propostos.

Após esta fase, as crianças passam a interagir participando de um esquete teatral. Em todas as fases da brincadeira, os estudantes recebem informações sobre as normas e medidas de segurança que são vitais no trânsito, tanto para pedestres quando para motoristas.

São realizadas também atividades lúdicas focadas no tema do projeto como jogos -- de tabuleiro ou digitais -- e uma oficina de desenho, na qual os participantes expressam o que aprenderam ao longo das atividades.

Óculos Simulador de Embriaguez

Destinado aos maiores de 18 anos, os óculos proporcionarão aos participantes a sensação de embriaguez em três níveis distintos durante simples atividades de coordenação motora, como caminhar sobre uma linha reta, contornar cones sinalizadores ou mesmo chutar uma bola ao gol.

Com os óculos na cor preta, a sensação é de uma leve "tontura" e remete aos primeiros sintomas de embriaguez. Já quando o participante experimenta os óculos na cor vermelha, sua coordenação motora se torna comprometida. No último nível, que representaria uma bebedeira, o participante percebe ao usar os óculos na cor laranja que há um severo comprometimento do corpo em simples atos que exijam coordenação motora.

Agenda das Ações da SLT, por meio do DER-SP

Região do Alto Tietê

- Dia 23/09 na Estação da CPTM Suzano – Ação: ÓCULOS SIMULADORES DE EMBRIAGUEZ, das 10 às 16 horas

- Dia 23/09 em Mogi das Cruzez – Ação: DER NA ESCOLA na CEMPRE Prof José Limongi Sobrinho (15h às 17h)

Respeito à Vida - O Governo de São Paulo, por meio do programa Respeito à Vida, promove e apoia mais de mil iniciativas em todo o Estado durante a Semana Nacional do Trânsito. A mobilização inclui ações de fiscalização e educação com foco na condução responsável e na cidadania em ruas e estradas.

Em outra frente, municípios desenvolvem projetos viabilizados por meio de convênios com o Governo do Estado para evitar acidentes e fatalidades. São R$ 200 milhões em recursos provenientes de multas aplicadas pelo Detran SP que já financiam mais de 8.500 intervenções de engenharia e ações de fiscalização e educação para o trânsito."