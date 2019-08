Estado aguarda análise de anteprojeto para definir Batalhão de Ações Especiais

A Secretária de Segurança Pública (SSP) confirmou nesta quarta-feira, 14, estar aguardando a análise do anteprojeto da planta do Batalhão de Ações Especiais (Baep) para, depois, iniciar os trâmites de definição do quartel especial militar na região. A pasta estadual, porém, não indicou uma data específica para a finalização, tampouco previsão de quando as obras poderão iniciar.

Conforme publicado com exclusividade pelo DS, o coronel do Comando de Policiamento de Área 12 (CPA/M-12), Wagner Tadeu da Silva Prado, disse que a planta do futuro Baep foi desenhada e enviada para aprovação. Na ocasião, o comandante da PM do Alto Tietê antecipou que o batalhão especial funcionará no terreno onde funcionou o batalhão da Polícia Militar Rodoviária, na Avenida Lourenço de Souza Franco (SP-66), Distrito de Jundiapeba.

Polo Municipal de Segurança

A Prefeitura de Mogi das Cruzes iniciou este ano as obras para a construção do Polo de Segurança. Atualmente, a construção está em 12%. Depois de frequentes problemas decorrentes a invasões, furtos e depredações, a administração mogiana definiu que o local abrigará a base da Guarda Civil Municipal.

O DS visitou o local e constatou que cerca de quinze funcionários trabalhavam na área. Além de abrigar a GCM, o espaço contará ainda com um Centro de Formação e Treinamento, com setor para a prática de tiro, além de um local para abrigar o canil da corporação.

Em nota, a pasta municipal de Obras disse entender que o atual estágio da construção "está melhor que o esperado". Os primeiros passos foram dados de forma física no local. Sem as paredes, que formavam a antiga base, foram iniciados trabalhos de fundação do local.

O investimento na construção do Polo Municipal de Segurança é de R$ 1.096.300,26. A previsão é entregar a estrutura pronta no período de sete meses, ou seja, em março de 2020.