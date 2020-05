Estado anuncia leitos no Hospital Regional de Ferraz para Covid-19

Em reunião virtual na tarde desta terça-feira (12/05), o secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, anunciou aos prefeitos do CONDEMAT – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê o reforço na estrutura de saúde da Região para os casos de Covid-19. O destaque é o Hospital Regional Dr. Osiris Florindo Coelho, em Ferraz de Vasconcelos, que deverá ter, em 10 dias, 30 leitos para pacientes de coronavírus.

Vinholi também anunciou mais leitos para Guarulhos e Mogi das Cruzes e disse que nesta quarta-feira o governador João Doria irá anunciar novidades sobre a compra de respiradores, assim como a definição estadual sobre o funcionamento de salões de beleza e academias de ginástica.

“Estou antecipando aos prefeitos anúncios que serão feitos pelo governador e que serão detalhados pela equipe da Saúde. Também estarei levando para estudo o que foi apresentado pelo Alto Tietê nesta reunião”, disse Vinholi.

Na rede hospitalar, o Estado atendeu o pleito dos prefeitos do CONDEMAT para a inclusão do Hospital Regional de Ferraz como referência da Covid-19. Dos 30 leitos prometidos para os próximos dias, 10 são de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 20 de Clínica Médica. Ainda não foi detalhada a operacionalização desses leitos.

Vinholi também adiantou que o Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes, vai receber mais leitos. Não foram informados, no entanto, quantidades e prazos. O secretário estadual disse que a ampliação depende da disponibilidade dos aparelhos respiradores.

“A Região respeita as decisões do governador e faz o possível para cumprir integralmente os decretos, mas sabemos dos impactos na cidade e da ineficácia das ações se não tiver o apoio do Estado. O Hospital Regional de Ferraz desde o início era a grande bandeira do CONDEMAT e acabamos de ser atendidos. Porém, há questões que permanecem em aberto e para as quais esperamos uma maior atenção do Governo, pois o Alto Tietê tem o segundo maior contingente populacional, depois da Capital, e lidera as taxas de letalidade por coronavírus na Região Metropolitana de São Paulo”, ressaltou o presidente do CONDEMAT, Adriano Leite, prefeito de Guararema.

Uma das questões bastante debatidas pelo Consórcio é a ampliação de leitos do Hospital das Clínicas – Auxiliar de Suzano. Chegaram a ser anunciados 100 leitos para a unidade, mas agora não há previsão para isso e todos os prefeitos reforçaram a importância da unidade para atendimento da Região. Nos próximos dias, o CONDEMAT deverá ter uma reunião com os técnicos da Secretaria de Estado da Saúde para discutir isso.

Vinholi também prometeu reiterar o pedido à Polícia Militar para apoio aos municípios na fiscalização do isolamento social e estudar a solicitação de compensação financeira às prefeituras.

O secretário estadual anunciou, por fim, que o governador João Doria deverá criar um fórum com representantes de todas as regiões para discutir as ações contra o Covid-19. “Nossa pretensão é integrar as cidades, a fim de conseguirmos alinhar os trabalhos e os modelos de quarentena, por exemplo. Isso terá início nos próximos dias”, informou Vinholi.

Além do presidente Adriano Leite, participaram da reunião os prefeitos Guti Costa (Guarulhos), Marcus Melo (Mogi das Cruzes), Rodrigo Ashiuchi (Suzano), José Carlos Fernandes Chacon (Ferraz de Vasconcelos), Fábia Porto (Santa Isabel), Gian Lopes (Poá), Walter Tajiri (Biritiba Mirim), Vanderlon Gomes (Salesópolis), Celso Simão (Santa Branca) e Willian Harada, representando o prefeito Mamoru Nakashima (Itaquaquecetuba).