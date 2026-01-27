Estado reforça vacinação contra sarampo e febre amarela no Alto Tietê

O Governo do Estado de São Paulo irá intensificar, entre os dias 2 e 8 de fevereiro, a vacinação contra o sarampo e a febre amarela em todas cidades do Alto Tietê. A mobilização inclui a realização do Dia D de vacinação, nos dias 7 ou 8 de fevereiro, com foco na ampliação da cobertura vacinal e na atualização da caderneta da população.

A estratégia prioriza a aplicação da vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) em crianças, jovens, adultos não vacinados e profissionais de saúde, além da vacina contra a febre amarela, respeitando os esquemas e intervalos recomendados para cada faixa etária e pessoas vacinadas com dose fracionada em 2018, durante campanhas emergenciais.

“A intensificação da vacinação é uma medida essencial para proteger a população e evitar a reintrodução de doenças já controladas. Manter a caderneta atualizada é um ato de cuidado individual e coletivo”, explica Regiane de Paula, coordenadora em Saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças da SES-SP.

Campanha de reforço

Desde o dia 12 de janeiro, a SES-SP vem ampliando a oferta das vacinas contra o sarampo e a febre amarela por meio de estratégias extramuros, em locais como estações de metrô e trem, terminais de ônibus e centros comerciais, com o objetivo de facilitar o acesso da população à imunização.

A iniciativa é voltada, principalmente, a adolescentes e adultos que não foram vacinados ou que possuem esquema vacinal incompleto. A recomendação é que pessoas que vivem, circulam ou trabalham na capital, especialmente em áreas com grande fluxo de pessoas ou com registro de transmissão das doenças, busquem a atualização da caderneta de vacinação.

Manter a vacinação em dia é fundamental para a proteção individual e coletiva, contribuindo para a redução do risco de surtos e epidemias. A imunização também protege pessoas que não podem receber vacinas, como indivíduos imunocomprometidos ou com contraindicações clínicas.

Quem deve se vacinar contra sarampo

* Crianças: a vacinação contra o sarampo faz parte do Calendário Nacional de Vacinação. A administração da primeira dose deve ser aplicada aos 12 meses (tríplice viral – sarampo, caxumba e rubéola) e a segunda aos 15 meses (tetra viral– sarampo, caxumba, rubéola e varicela);

* Pessoas de 5 até 29 anos devem tomar duas doses da vacina com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. A pessoa que comprovar 2 doses da vacina tríplice viral será considerada vacinada;

* Pessoas de 30 a 59 anos de idade devem tomar uma dose da vacina. A pessoa que comprovar 1 dose da tríplice viral será considerada vacinada;

* Trabalhadores da saúde: Devem receber 2 doses de tríplice viral, a depender da situação vacinal encontrada, independentemente da idade. Considerar vacinado o trabalhador da saúde que comprovar 2 doses da tríplice viral.

Quem deve se vacinar contra febre amarela

* Pessoas vacinadas com dose fracionada em 2018, durante campanhas emergenciais;

* Crianças: uma dose é recomendada aos 9 meses de idade e um reforço aos 4 anos;

* Pessoas que receberam apenas uma dose antes dos 5 anos: devem tomar uma dose de reforço;

* Pessoas de 5 a 59 anos que ainda não foram vacinadas devem receber uma dose única.

Saiba como identificar os sintomas de sarampo

* Exantema (manchas vermelhas) no corpo e febre alta (acima de 38,5°) acompanhada de um ou mais dos seguintes sintomas:

* Tosse seca;

* Irritação nos olhos (conjuntivite);

* Nariz escorrendo ou entupido.

* Saiba como identificar os sintomas de febre amarela:

* Início súbito de febre;

* Calafrios;

* Dor de cabeça intensa;

* Dores musculares;

* Dores no corpo em geral;

* Náuseas e vômitos;

* Fadiga;

* Fraqueza.

No ano passado, o estado de São Paulo registrou dois casos importados de sarampo. Já em relação à febre amarela, em 2025 foram confirmados 57 casos no estado, com 34 óbitos.