Estudo do Sebrae-SP e Condemat+ aponta agricultura como potência econômica no Alto Tietê

A agricultura é uma das grandes potências econômicas da região. Dados exclusivos levantados pelo Sebrae-SP, em parceria com o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+), apontam que as 14 cidades que compõem o território da entidade somam 3.586 estabelecimentos rurais. Mesmo com uma grande variedade de culturas, a produção de hortaliças e floricultura lidera o ranking regional, com 57,6% das produções. O levantamento, apresentado nesta quarta-feira (17) na Fatec de Mogi das Cruzes, será fundamental para a criação de iniciativas e políticas públicas voltadas ao setor, que emprega mais de 5,6 mil pessoas.

De acordo com o Condemat+, a agricultura da região é responsável por gerar cerca de R$ 1 bilhão em receita bruta anualmente. As informações levantadas pelo Sebrae-SP serão cruciais para mapear as principais produções e os nichos que podem ser explorados.

Atualmente, o agronegócio nos municípios da região conta com 1.002 pequenos negócios, sendo 752 Microempreendedores Individuais (MEIs), 217 Microempresas (MEs) e 33 Empresas de Pequeno Porte (EPPs). Esse montante representa 12,9% dos empreendimentos locais.

Para a gerente regional do Sebrae-SP no Alto Tietê, Gilvanda Figueirôa, o estudo ajudará no fomento da agricultura local, além de ampliar e fortalecer as Cadeias Produtivas Locais (CPLs). “Estamos muito felizes em poder fornecer dados valiosos para a tomada de decisões. A partir de hoje, com essas informações, poderemos traçar os próximos passos para o fortalecimento de nossa agricultura, além de identificar tendências de mercado e impulsionar a inovação”, afirmou.

O gerente regional do Sebrae-SP em Guarulhos, Sérgio Gromik, destacou a importância da parceria estratégica com o Condemat+ para impulsionar o desenvolvimento regional. “Somos estimulados a trabalhar e tomar decisões baseadas em dados concretos para garantir a efetividade das nossas ações. Dessa forma, sabemos que estamos no caminho certo e que cada recurso investido traz resultados”, reforçou.

O perfil da agricultura regional traçado pela Unidade Gestão Estratégica do Sebrae-SP abrange os 14 municípios consorciados: Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Igaratá, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Branca, Santa Isabel e Suzano.

Segundo o coordenador da Câmara Técnica de Agricultura do Condemat+, Evandro Toshiyuki Omura, o levantamento servirá como guia para ações conjuntas entre as cidades. “A partir desses dados, será possível trabalhar para melhorar as condições de produção. Estamos observando o crescimento de outras culturas na região, como morango, uva e a criação de caprinos. Esse é o caminho”, afirmou.

O encontro contou com a participação de membros da Câmara Técnica de Agricultura dos municípios consorciados, da Coordenadoria de Assistência Técnica Integrada (CATI) e da Fatec. A apresentação foi dividida em dois momentos e incluiu a participação dos líderes do programa Liderança para o Desenvolvimento Regional (Lider), empresários e representantes de entidades, que participaram de oficinas para mapear desafios e soluções com base nas informações apresentadas.

