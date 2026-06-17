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Jornal Diário de Suzano - 17/06/2026
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Região

Alto Tietê tem metade das cidades despreparada para inundações

Suzano, Mogi, Itaquá, Poá e Salesópolis tem alta capacidade de se adaptar a eventos extremos

17 junho 2026 - 06h00Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Suzano, Mogi, Itaquá, Poá e Salesópolis tem alta capacidade de se adaptar a eventos extremosSuzano, Mogi, Itaquá, Poá e Salesópolis tem alta capacidade de se adaptar a eventos extremos - (Foto: Regiane Bento/Arquivo DS)

Cinco cidades do Alto Tietê possuem baixa ou média capacidade de se adaptar a eventos extremos provocados por excesso de chuvas. Os dados são da plataforma AdaptaBrasil.


Desenvolvida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a plataforma atribui uma nota que vai de zero a 1 para classificar a adaptabilidade das cidades aos impactos do clima.


Na categoria de inundações, enxurradas e alagamentos, Ferraz de Vasconcelos (0,35), Santa Isabel (0,35) e Biritiba Mirim (0,21) têm baixa capacidade a se adaptar, enquanto Arujá (0,49) e Salesópolis (0,59) têm média adaptabilidade.


Por sua vez, Mogi das Cruzes (0,89), Itaquaquecetuba (0,82), Suzano (0,81), Guararema (0,75) e Poá (0,69) têm as maiores pontuações da região e alta capacidade de se adaptar às fortes chuvas.


Na categoria de deslizamento de terras o cenário é semelhante. Ferraz (0,35), Arujá (0,35), Santa Isabel (0,35) e Biritiba (0,21) têm baixa capacidade, Guararema (0,50) média, Suzano (0,70), Poá (0,60) e Salesópolis (0,60) alta; e Mogi (0,90) e Itaquá (0,83) muito alta adaptabilidade.


ÍNDICES


Os índices adaptativos insatisfatórios para inundações, enxurradas e alagamentos não significam que as cidades estão sujeitas a riscos elevados, mas que as localidades não estão preparadas para eventos climáticos extremos. O cenário é preocupante com a confirmação do El Niño, fenômeno climático que pode elevar o risco de chuvas, enchentes e ondas de calor, segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

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