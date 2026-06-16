Mortes no trânsito chegam a 14 e caem 17,6% em maio no Alto Tietê

As mortes no trânsito no Alto Tietê caíram 17,64% em maio deste ano em comparação com o mesmo período de 2025, diminuindo de 17 para 14 ocorrências. Já no acumulado entre janeiro e maio, são 75 óbitos em cada um dos anos. Os dados são do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga).

Em maio, Mogi das Cruzes foi a única cidade que apresentou aumento nas ocorrências, de 100%, passando de três para seis óbitos.

Já Suzano teve a maior queda percentual, saindo de seis para uma morte, diminuição de 83,33%. Em seguida está Arujá, que caiu de quatro para três mortes, queda de 25%.

Itaquá manteve quatro ocorrências durante o período analisado. Já Ferraz de Vasconcelos, Poá, Santa Isabel, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis não registraram mortes durante o mês de maio de 2025 e 2026.

Acumulado do ano

Entre janeiro e maio de 2026, o Alto Tietê registrou 75 mortes no trânsito, a mesma marca de 2025.

Guararema teve o maior aumento percentual, de 100%, passando de duas para quatro ocorrências. Em seguida está Santa Isabel, que saltou de duas para três mortes (50%); Ferraz passou de três para quatro óbitos (33,33%); Arujá subiu de oito para nove ocorrências (12,5%); Mogi teve alta de 24 para 26 ocorrências (8,33%).

Na contramão, Biritiba teve a maior queda, de 50%, saindo de seis para três mortes. Em seguida está Suzano, que caiu de 13 para dez casos (23,07%), e Itaquá, que passou de 15 para 14 óbitos no trânsito (6,66%).

Poá e Salesópolis mantiveram uma ocorrência em cada um dos anos analisados.