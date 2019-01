Etecs divulgam lista de classificação no Vestibulinho

A lista de classificação geral com os participantes do processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o primeiro semestre de 2019 já está no site www.vestibulinhoetec.com.br. A informação será também divulgada na Etec onde o candidato deseja estudar.

A relação inclui quem se inscreveu nos Ensinos Médio Regular; Médio com Qualificação Profissional; Médio com Habilitação Técnica Profissional; Médio com ênfase em Linguagens, Ciências Humanas e Sociais; Médio com Habilitação Técnica Profissional do projeto de Articulação da Formação Profissional Média e Superior; Ensino Técnico Integrado ao Médio (Etim) e na modalidade EJA; cursos Técnicos; no processo de avaliação e certificação de competências para acesso às vagas remanescentes do segundo módulo para cursos técnicos; para acesso à segunda série do Médio; e para os cursos de Especialização.

Para conferir as listas de convocação, o candidato precisa ir até a escola onde pretende estudar. Os selecionados devem fazer a matrícula, no horário definido pela unidade de ensino, nos dias relacionados abaixo, desde que não seja feriado municipal na cidade onde a Etec está localizada:

Calendário de Matrícula

* 17 e 18 de janeiro - Primeira lista de convocação e matrícula;

* 21 de janeiro - Divulgação dos convocados da segunda lista, nas respectivas Etecs;

* 22 e 23 de janeiro - Matrícula dos convocados da segunda lista

Caso as vagas não sejam preenchidas após a segunda chamada, outra lista deverá ser divulgada na Etec. Cabe ao candidato comparecer na unidade em que pretende estudar para acompanhar a convocação.

Documentos para Matrícula

Para quem se inscreveu para ingresso no Ensino Médio regular, Médio com ênfase em Linguagens, Ciências Humanas e Sociais, Médio com Qualificação Profissional, Médio com Habilitação Técnica Profissional, Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio, Ensino Médio com Habilitação Técnica Profissional do projeto de Articulação da Formação Profissional Média e Superior, Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio na modalidade EJA e no primeiro módulo do ensino técnico deverá apresentar: requerimento de matrícula – será fornecido pela Etec – preenchido e assinado. Se o candidato tiver menos de 16 anos no momento da matrícula, caberá a seu responsável legal assinar o documento; cópia simples com apresentação do original ou autenticado em cartório da cédula de identidade (RG), ou da cédula de identidade de estrangeiro (RNE) ou da carteira nacional de habilitação, dentro da validade ou com até 30 dias do vencimento conforme legislação em vigor, documento expedido por ordem ou conselho profissional, como OAB, Crea, Coren e CRC (no caso da apresentação de um destes documentos o aluno deverá apresentar posteriormente o RG - fotocópia e original - expedido pela Secretaria de Segurança Pública, em até 60 dias). O candidato aprovado deverá apresentar também cópia simples com apresentação do original do CPF; duas fotos 3x4 recentes e iguais;

O aprovado em qualquer modalidade de Ensino Médio deve apresentar cópia simples e o original do histórico escolar com certificado de conclusão do Ensino Fundamental ou declaração de conclusão do Ensino Fundamental, assinada por agente escolar da escola de origem, com informação da previsão de entrega do histórico escolar com Certificado de Conclusão, documento original.

Para os classificados para o primeiro módulo do Ensino Técnico - o candidatodeve levar cópia simples com apresentação do original do histórico escolar com certificado de conclusão do Ensino Médio; ou documento original da declaração de conclusão do Ensino Médio, assinada por agente escolar da escola de origem, ou declaração de que está matriculado a partir da 2ª série do Ensino Médio.

Quem concluiu ou estiver estudando o Ensino de Educação de Jovens e Adultos – EJA (supletivo) ou o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - Encceja, deve levar cópia simples com apresentação do original do histórico escolar com certificado de conclusão do Ensino Médio, ou do boletim de aprovação do Encceja emitido e enviado pelo MEC, ou certificado de aprovação do Encceja em duas áreas de estudos avaliadas, emitido e enviado pelo MEC, ou documento que comprove a eliminação de no mínimo quatro disciplinas; ou documento original da declaração de conclusão do Ensino Médio, firmada pela direção da escola de origem, contendo a data em que o certificado e o histórico serão emitidos, ou da declaração que está matriculado a partir do segundo semestre do EJA.

Para o candidato que realizou o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) até a edição de 2016 – certificado ou declaração de conclusão do Ensino Médio, expedido pelos Institutos Federais ou pela Secretaria de Educação do Estado.

O candidato do curso técnico em Enfermagem, que ainda está cursando o Ensino Médio, deve levar uma cópia simples com apresentação do original do histórico escolar com certificado de conclusão do Ensino Fundamental e declaração de matrícula na segunda série do Ensino Médio. Quem já concluiu o Ensino Médio deve levar uma cópia simples com apresentação do original do histórico escolar com certificado de conclusão do Ensino Médio, ou declaração original de conclusão do Ensino Médio com assinatura do agente escolar da escola de origem.

O candidato que ingressou no Sistema de Pontuação Acrescida pelo item escolaridade pública deverá, obrigatoriamente, levar a cópia simples com apresentação do original da declaração escolar ou do histórico escolar, contendo o detalhamento das séries cursadas e o nome da escola, para comprovar que cursou integralmente da 5ª à 8ª série ou do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental em instituições públicas.

Documentos para Matrícula – vagas remanescentes do segundo módulo do Ensino Técnico: para efetivar a matrícula, o candidato deverá apresentar:requerimento de matrícula – fornecido pela Etec ; duas fotos 3x4 recentes e iguais; cópia simples com apresentação do original dos seguintes documentos: cédula de identidade (RG), ou cédula de identidade de estrangeiros (RNE), carteira nacional de habilitação dentro da validade ou com até 30 dias do vencimento de sua validade conforme legislação em vigor, ou documento expedido por ordens ou conselhos profissionais (exemplo: OAB, Coren e Crea, entre outros), CPF, com cópia simples e apresentação do original; cópia simples com apresentação do original do histórico escolar com certificado de conclusão do Ensino Médio Regular ou equivalente (EJA/Enceja) ou documento original da declaração de conclusão do Ensino Médio, assinada por agente escolar da escola de origem.

Para o candidato que fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) até a edição de 2016 – certificado ou declaração de conclusão do Ensino Médio, expedido pelos Institutos Federais ou pela Secretaria de Educação do Estado correspondente.

Documentos para Matrícula – vagas remanescentes da segunda série do Ensino Médio: requerimento de matrícula – fornecido pela Etec ; duas fotos 3x4 recentes e iguais; cópia simples com apresentação do original dos seguintes documentos: cédula de identidade (RG), ou cédula de identidade de estrangeiros (RNE), CPF, com cópia simples e apresentação do original; cópia simples com apresentação do original do histórico escolar com certificado da primeira série do Ensino Médio ou documento original da declaração de conclusão da primeira série do Ensino Médio, assinada por agente escolar da escola de origem.

Documentos para Matrícula para os cursos de especialização: para efetivar a matrícula, o candidato deverá apresentar: requerimento de matrícula – fornecido pela Etec ; duas fotos 3x4 recentes e iguais; cópia simples e original do documento de identidade (RG), ou cédula de identidade de estrangeiros (RNE), dentro da validade, ou carteira nacional de habilitação dentro da validade ou com até 30 dias do vencimento de sua validade conforme legislação em vigor, ou documento expedido por ordens ou conselhos profissionais (exemplo: OAB, Coren e Crea, entre outros); cópia simples e apresentação do original do CPF; cópia simples com apresentação do original do histórico escolar com certificado de conclusão do Ensino Técnico equivalente conforme lista disponível no site, documento original da declaração de conclusão do Ensino Técnico, assinada por agente escolar da escola de origem.

É de responsabilidade do estudante aprovado verificar no Manual do Candidato e providenciar em tempo hábil os documentos requisitados