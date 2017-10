Expo Educação recebe escolas no primeiro dia de exposição

A Rede DS de Comunicação iniciou na sexta-feira (27) o primeiro dia da Expo Educação, que acontece até amanhã no Itaquá Garden Shopping. Durante todo o dia, alunos visitaram os estandes da exposição. As atividades começam às 10 horas com os primeiros grupos de alunos.

Os alunos no 9º ano da Escola Estadual Professora Edina Álvares Barbosa vieram acompanhados pelos professores Willian Queiroz e Elisangela Alves de Almeida. Queiroz falou da importância da Expo Educação para a região. "A Expo mostra a nossa região e as oportunidades de educação que elas oferecem. É muito bom para os alunos do 9° (ano) começarem a perceber as responsabilidades que terão no futuro, é uma carga positiva de conhecimento para eles". Elisangela destacou o envolvimento dos alunos com as profissões. "Os alunos do 9º ano ainda não tem interesses por cursos superiores, acredito que esse evento desperte a curiosidade e interesse deles" conta.

A aluna Nathally Kawany, de 14 anos, destacou os conteúdos apresentados nos estandes. Para ela, as informações são de grande valor para o seu conhecimento. "Eu vi coisas aqui que ainda não tinha visto antes. Eu passei a mão em uma cobra de verdade e vi como se faz massagem de parada cardíaca, e até agora eu estou achando tudo fantástico. São coisas que não vejo no dia a dia".

Já o estudante Israel de Carvalho, de 14 anos, revela que a Expo Educação é importante para o aprimoramento intelectual. Ele ressalta que e feira mostra possibilidades para os visitantes. "É importante não só pra quem é estudante, mas pra quem quer conhecer coisas novas".

A professora de Língua Portuguesa, Maria Célia, estava acompanhando os alunos da Escola Estadual Jardim Odete III. Ela aponta o evento como uma oportunidade a mais na educação da cidade. "O fato dos alunos conhecerem um espaço que não seja a sala de aula é valido porque eles terão um conhecimento a mais. Seria uma extensão das aulas".

Expositores

A Expo reúne 21 instituições e prestadores de serviços do Alto Tietê. O Instituto de orientação e preparação as Escolas Militares (Iopem) levou para o estande cobras não venenosas, para fazer interação com os alunos, professores e visitantes. Margareth Machado, coordenadora administrativa do pólo Iopem de Itaquá, falou sobre a importância da feira e da escola militar. Para ela, mostrar as oportunidades de estudos aos estudantes é o ponto central do evento. "O papel da Iopem é fazer com que os alunos acreditem em seu potencial", afirma.

Lucia Rzatki Colonhi é gestora do Polo Uninter de Suzano. Ela aponta que todos os eventos voltados à educação são válidos. "São de suma importância. E educação é a principal tarefa que faz o ser humano se desenvolver. Além disso, essas feiras fazem as instituições se conhecerem e trocarem experiências, e isso é bem bacana".

A Expo Educação sorteou duas bolsas de estudos durante a visita dos alunos, uma da Escola Técnica Aliança e outra da Iopem. Além disso, foram sorteados pares de ingressos para cinema, shows e parques de diversões. As palestras sobre empreendedorismo e uso da linguagem ocorreram às 18 e 20 horas, respectivamente.

A Expo Educação é promovida pela Rede DS de Comunicação, em parceria com o Shopping e tem o apoio da Secretária de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação de Itaquá, da Associação Comercial de Itaquá e o canal Onze.