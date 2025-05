Feirão de Empregos oferece mais de 400 vagas em Mogi das Cruzes nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira, 15 de maio, das 9h às 14h, o Grau Técnico Mogi das Cruzes realiza a sétima edição do Feirão de Empregos, com mais de 400 vagas disponíveis para contratação imediata, estágio e jovem aprendiz. O evento acontece na sede da escola, localizada na Rua Olegário Paiva, 36 – Centro, com participação gratuita e aberta a toda a população.

A ação conta com a presença de 15 empresas da região, oferecendo oportunidades em diferentes áreas e níveis de escolaridade. Os candidatos poderão participar de entrevistas no local e ainda receber apoio gratuito para elaboração e impressão de currículos.

Segundo Carlos Gomes, coordenador do Feirão de Empregos, a iniciativa reforça o compromisso do Grau Técnico com a empregabilidade e o desenvolvimento local. “A cada edição fortalecemos nossas parcerias e ampliamos as chances de contratação. Este é um momento especial em que abrimos nossa Agência de Empregos, exclusiva dos alunos, para atender toda a comunidade. É uma oportunidade única para quem busca uma colocação no mercado de trabalho”, afirma.

Como participar

Para participar, basta comparecer ao local com a Carteira de Trabalho (física ou digital) e cópias do currículo atualizado. Quem não tiver currículo pronto poderá fazer no local, com apoio das equipes do evento.

Áreas com vagas disponíveis:

As vagas abrangem cargos como: vendedor, atendente, motorista, auxiliar de cozinha, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, controlador de acesso, portaria, obras, pós-obras, diarista, jardineiro, segurança, bombeiro civil, salva-vidas, zelador, telemarketing, entre outros.

Empresas participantes incluem:

Winover, TMKT, NUBE, Evo Estágios, CIEE, NeoBpo, KNN Idiomas, Cuidare, além de diversas agências de RH com vagas em setores variados.

Além das entrevistas, o Feirão também oferece palestras, oficinas e workshops com foco em marketing pessoal e preparação para o mercado de trabalho.