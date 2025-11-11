Ferraz abre inscrição para vagas em escolas municipais

A Prefeitura de Ferraz, por meio da Secretaria de Educação, abrirá as inscrições a partir do dia 01 de dezembro para matrículas nas escolas municipais. A ação é destinada a crianças de 4 a 10 anos que estão fora da escola.

É importante procurar a unidade escolar mais perto de sua residência, tendo em mãos o documento original com foto, comprovante de endereço, certidão de nascimento da criança, carteira de vacinação, laudo médico (se houver) e o documento do responsável (RG e CPF).

A secretária de Educação, Paula Trevizolli, fez um importante aviso: “Cabe destacar que, para concorrer às vagas, a família deve ser residente de Ferraz de Vasconcelos”, ressaltou.

Ferraz de Vasconcelos conta com 66 unidades escolares; são 38 creches de 0 a 3 anos, 15 escolas com ensino infantil, de 4 a 5 anos, e 21 unidades com ensino fundamental. Há 1.074 professores, 755 servidores da Educação, mais de 20 mil alunos na rede municipal e 345 estudantes do Programa de Educação de Jovens (EJA), sendo que algumas unidades escolares atendem duas ou mais modalidades.