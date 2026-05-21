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Jornal Diário de Suzano - 20/05/2026
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Região

Devotos do Divino iluminam a Santa Casa de Mogi com fé e amor

Com bandeiras e todo carinho, comissão da Festa do Divino percorreu as dependências do hospital levando preces e acolhimento aos pacientes

20 maio 2026 - 20h37Por da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação)

A quarta-feira (20/5) trouxe um encanto diferente à Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes. Munida das tradicionais bandeiras, uma comissão da Festa do Divino Espírito Santo percorreu todas as dependências da filantrópica para levar aos pacientes preces e acolhimento. O grupo foi acompanhado pela provedora Miriam Nogueira do Valle, diretores e pelos voluntários da Associação dos Voluntários da Santa Casa de Mogi das Cruzes (Avosc).

“Foram cerca de duas horas de um enorme abraço de fé! Visitamos todos os quartos, com as bandeiras do Divino, levando força e esperança para os pacientes. Foi lindo sentir o quanto todos ficaram felizes!”, expressou-se a provedora ao destacar que a visita é uma tradição da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes, que chega ao 413º ano marcada pela fé e pelo amor ao próximo.

Participaram do evento os Festeiros Ricardo Medina Alvarez e Maria de Lourdes Pereira da Silva Medina e os Capitães de Mastro Maurício de Lima Ramos e Tavane Prado Rodrigues Ramos, além do Padre Luiz Ricardo, assessor eclesiástico da Festa do Divino que tem como tema “Divino Espírito Santo, fazei de nós mensageiros da vossa Paz”. 

O grupo foi aclamado pelos colaboradores da Santa Casa que pararam para rezar e louvar o Divino, reforçando a aura de amor e bênçãos que envolveu cada palmo do hospital. Segundo a provedora, “foi uma manhã emocionante e só temos de agradecer demais os devotos pelo enorme carinho que nos dedicaram.”  

A visita representa uma corrente de oração, esperança e conforto às pessoas enfermas e às suas famílias. É sempre realizada com respeito e sensibilidade, compreendendo que nem todos desejam receber as bandeiras ou participar desse momento religioso, decisão que é acolhida e respeitada pelos devotos.

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