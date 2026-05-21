Deputado Damasio articula Programa Vida Longa para Mogi

O deputado estadual Marcos Damasio acompanhou, nesta terça-feira (19), uma comitiva de Mogi das Cruzes em reunião na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo (SDUH), em São Paulo, para tratar da possível implantação do Programa Vida Longa no município.

A agenda foi realizada com Rômulo Rippa, assessor de Relações Institucionais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo (SDUH), e contou com a presença do vice-prefeito de Mogi das Cruzes, Teo Cusatis, do secretário municipal de Habitação, Romildo Campello, e da secretária municipal da Longevidade, Camilla Cristina Taceli. O encontro teve como objetivo avançar nas tratativas para que Mogi das Cruzes possa ser contemplada pelo programa, voltado à oferta de moradia gratuita, acessível e segura para idosos em situação de vulnerabilidade social.

Para Damasio, a reunião representa um passo importante para aproximar Mogi das Cruzes de uma política pública voltada à dignidade da pessoa idosa. “Estamos falando de dignidade, segurança e acolhimento. O Vida Longa é um programa que vai além da moradia, porque oferece proteção, convivência e cuidado para idosos em situação de vulnerabilidade. Mogi tem uma demanda real e vamos seguir trabalhando para que essa pauta avance junto ao Governo do Estado”, afirmou o deputado.

Para Rômulo Rippa, a reunião reforçou o compromisso do Governo do Estado com a habitação como política de dignidade. “A determinação do governador Tarcísio de Freitas e do secretário Marcelo Branco é promover habitação como política de dignidade e transformação de vidas. Contamos com o apoio do deputado Marcos Damasio e temos a certeza de que seguiremos trabalhando para atender os pleitos apresentados”, afirmou.

O vice-prefeito de Mogi das Cruzes, Teo Cusatis, também ressaltou a importância da articulação para o município. “O próprio governador, em visita a Mogi das Cruzes, sugeriu a possibilidade de trazer o Programa Vida Longa para a cidade, como uma atenção muito especial aos idosos. Nesta reunião, aproveitamos ainda para tratar de outras demandas importantes, como a regularização dos conjuntos da CDHU e o andamento do protocolo do nosso Centro de Atenção ao Idoso”, destacou.