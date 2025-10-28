Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Ferraz promove ação do Outubro Rosa com palestras e atividades de conscientização

Público pôde participar de palestras educativas, rodas de conversa e dinâmicas sobre autocuidado e saúde da mulher

28 outubro 2025 - 10h58Por De Ferraz
Panfletos informativos com orientações foram distribuídosPanfletos informativos com orientações foram distribuídos - (Foto: Vinicius Cavalcante/Secom FV)

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM-FV), em parceria com a Casa da Mulher Paulista Ferrazense, as secretarias de Assistência Social e Saúde, realizou nesta sexta-feira (24) uma importante mobilização em referência ao Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama.

A ação ocorreu no Calçadão da Avenida Quinze de Novembro, na Vila Romanópolis, e reuniu dezenas de participantes em uma tarde de informação e acolhimento. O público pôde participar de palestras educativas, rodas de conversa e dinâmicas sobre autocuidado e saúde da mulher, além de receber panfletos informativos com orientações sobre formas de prevenção, sinais de alerta e importância dos exames regulares.

Durante a atividade, foi reforçado que a prevenção salva vidas e destacaram o papel da campanha como ferramenta de conscientização coletiva.

Para Alessandra França de Souza, vice-presidente do Conselho, a mobilização foi um momento de diálogo e empoderamento. “Cada conversa, cada panfleto entregue e cada história compartilhada fazem diferença. Nosso objetivo é fortalecer a rede de apoio e incentivar as mulheres a cuidarem da sua saúde com atenção e amor-próprio”, afirmou.

O evento integra o calendário municipal de ações voltadas à saúde da mulher e reafirma o compromisso da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos em promover informação, prevenção e qualidade de vida para todas as ferrazenses.

