Ferraz promove ações do junho violeta de combate à violência de idosos

A Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos promove o junho violeta com o tema principal de conscientizar as pessoas sobre a Violência Contra a Pessoa Idosa. Durante todo o mês, várias atividades serão realizadas nas 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município junto aos pacientes, funcionários e toda a comunidade. As atividades já tiveram início e começaram pela UBS da Vila São Paulo com uma palestra com a enfermeira da unidade no grupo dos idosos. E nesta segunda-feira, dia 9, na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Santo Antônio teve uma apresentação do Coral 60+ Oia Eu e a palestra “Violência Contra a Pessoa Idosa”. A programação se repetirá no dia 10, na mesma UBS, com uma apresentação de danças brasileiras e palestra, além de doação de sangue (no dia 16/06); orientações (17/06) e teste rápido HIV/Sífilis no dia 24 de junho, a partir das 9 horas tudo na UBS da Vila Santo Antônio. Também a UBS CSII realiza no dia 17, uma roda de conversa com a equipe multi e a apresentação do teatro da Ong OIA (grupo da terceira idade).

Painéis temáticos em alusão ao tema já enfeitam as unidades para envolver a população para o tema do mês. Na UBS Vila Corrêa, o tema será lembrado no dia 18 de junho com uma roda de conversa, a partir das 9 horas. Na UBS da CDHU, uma palestra com o mesmo tema será no dia 24. E na UBS Geraldo José Rodrigues Alckmin, a programação será no dia 17, a partir das 14 horas, com a ação Violência Contra a Pessoa Idosa: é hora de falar sobre isso”. Também no Jardim Castelo, haverá uma programação de palestra, conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa (psicóloga e equipe de enfermagem e mais café da tarde).

Na UBS Vila Margarida, haverá uma roda de conversa com a equipe multi – formada por vários profissionais da saúde, entre eles, nutricionista, educador físico e fisioterapeuta, entre outros. Na UBS São Lázaro, a programação será no dia 25/06, às 14 horas. Já a UBS Antônio Nhan promove uma ação extramuro no Centro Cultural com a participação da médica Ana Carolina e a vacinação da gripe para todos os frequentadores.

No Jardim Rosana, a ação temática do mês será no dia 24 com uma palestra e também no dia 26 de junho com outra palestra para abranger o maior número de pessoas.

As UBSs Marcelo Petegrosso, no Jardim Bela Vista e a UBS Antônio Pasquarelli, na Vila Jamil, terão rodadas de conversa com psicólogos respectivamente nos dias 25, às 9 horas e no dia 26. Já a UBS Mário Squizato, nas Nações também fará uma ação: O que é violência contra o idoso e suas consequências. No próximo dia 26/06 haverá uma ação do Grupo do Idoso com a Saúde Mental e a equipe multi e enfermagem. No dia 27 de junho haverá uma ação do grupo de gestante com café da tarde e entrega dos kits.