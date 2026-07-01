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Jornal Diário de Suzano - 01/07/2026
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Região

Após o sucesso das últimas transmissões, Ferraz reúne multidão para o próximo jogo do Brasil

O evento que ocorrerá no Centro de Convenções já reuniu mais de 17 mil pessoas nas últimas quatro edições com diversas atrações para a população

01 julho 2026 - 16h55Por De Ferraz
Após o sucesso das últimas transmissões, Ferraz reúne multidão para o próximo jogo do BrasilApós o sucesso das últimas transmissões, Ferraz reúne multidão para o próximo jogo do Brasil - (Foto: Amanda Morais/Secom Ferraz)

Com a classificação do Brasil para as oitavas de finais da Copa do Mundo, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos já está organizando a próxima transmissão do jogo da seleção brasileira, que ocorrerá no próximo domingo (05) na Praça dos Trabalhadores (Centro de Convenções) a partir das 15h. Desta vez, o confronto será contra a Noruega e promete ser um jogo acirrado. 

Antes da bola rolar, teremos shows ao vivo com Carlos Gabriel, trazendo o melhor do sertanejo raiz, e Mario Morgon e banda, com um repertório cheio de sucessos para colocar todo mundo para cantar e dançar.

A feira gastronômica que acontece todas as sextas-feiras no Calçadão da XV de Novembro também estará presente na ação, levando uma culinária diversificada para todos os tipos de paladares. 

A criançada não fica de fora, brinquedos infláveis, cama elástica, escorregador, pipoca e algodão doce serão oferecidos gratuitamente para as crianças. 

Mas atenção, para trazer mais segurança para o evento, será proibida a entrada com qualquer item cortante que possa causar risco à vida, sendo eles: garrafas de vidro, latas, fogos de artifício, narguilé e hastes de bandeiras. 

Segundo a secretária de Cultura, Ana Rosa Augusto, essa transmissão promete reunir ainda mais munícipes do que a última. 

“Estamos com uma estimativa de público muito alta, o ambiente que está sendo criado aqui durante os jogos é muito familiar e acolhedor e esse jogo, por ser no final de semana, promete reunir ainda mais pessoas”, relatou.

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