Após o sucesso das últimas transmissões, Ferraz reúne multidão para o próximo jogo do Brasil

Com a classificação do Brasil para as oitavas de finais da Copa do Mundo, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos já está organizando a próxima transmissão do jogo da seleção brasileira, que ocorrerá no próximo domingo (05) na Praça dos Trabalhadores (Centro de Convenções) a partir das 15h. Desta vez, o confronto será contra a Noruega e promete ser um jogo acirrado.

Antes da bola rolar, teremos shows ao vivo com Carlos Gabriel, trazendo o melhor do sertanejo raiz, e Mario Morgon e banda, com um repertório cheio de sucessos para colocar todo mundo para cantar e dançar.

A feira gastronômica que acontece todas as sextas-feiras no Calçadão da XV de Novembro também estará presente na ação, levando uma culinária diversificada para todos os tipos de paladares.

A criançada não fica de fora, brinquedos infláveis, cama elástica, escorregador, pipoca e algodão doce serão oferecidos gratuitamente para as crianças.

Mas atenção, para trazer mais segurança para o evento, será proibida a entrada com qualquer item cortante que possa causar risco à vida, sendo eles: garrafas de vidro, latas, fogos de artifício, narguilé e hastes de bandeiras.

Segundo a secretária de Cultura, Ana Rosa Augusto, essa transmissão promete reunir ainda mais munícipes do que a última.

“Estamos com uma estimativa de público muito alta, o ambiente que está sendo criado aqui durante os jogos é muito familiar e acolhedor e esse jogo, por ser no final de semana, promete reunir ainda mais pessoas”, relatou.