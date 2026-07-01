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Jornal Diário de Suzano - 01/07/2026
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Região

Alto Tietê cria 179 empregos em maio, mas saldo cai 36,9% em relação a 2025

Dados são do Caged; Suzano registrou alta de 826% na criação de vagas em maio

01 julho 2026 - 16h30Por Laura Barcelos - Da Reportagem Local
Alto Tietê cria 179 empregos em maio, mas saldo cai 36,9% em relação a 2025Alto Tietê cria 179 empregos em maio, mas saldo cai 36,9% em relação a 2025 - (Foto: Arquivo/DS)

Com 16.478 admissões e 16.299 demissões, o Alto Tietê tem 179 novas vagas de emprego em maio de 2026, segundo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Apesar do saldo positivo, os números caíram 36,97% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram criadas 284 vagas. Já no acumulado do ano o saldo é positivo, com 69 vagas, mas desaceleração de 98,46% em relação a 2025, que criou 4,5 mil vagas no mesmo período.

O saldo de vagas é a diferença entre o total de trabalhadores admitidos e demitidos com carteira assinada. Esse é o principal termômetro do mercado de trabalho formal brasileiro e indica se município criou mais vagas do que demitiu.

Suzano e Itaquaquecetuba tiveram o maior saldo positivos de vagas em maio, com 176 empregos criados em cada cidade; em seguida está Ferraz (40); Biritiba Mirim (19); Salesópolis (12); e Guararema (4).

As demais cidades tiveram saldo negativo de vagas. Poá lidera com -116 vagas, seguida por Arujá (-81); Mogi das Cruzes (-33); e Santa Isabel (-18).

Já em comparação com o ano anterior, Suzano registrou a maior aceleração na criação de vagas em maio deste ano, de 826,31%, seguida por Poá (114,81%); Itaquaquecetuba (58,55%); e Salesópolis (9%). Na contramão, Ferraz de Vasconcelos teve a maior queda da região, de 260%, seguida por Santa Isabel (250%); Biritiba Mirim (170,37%); Mogi das Cruzes (107,58%); e Arujá (59%).

Acumulado do ano

No acumulado do ano, a região criou 69 vagas, com 88.961 admissões e 87.377 demissões. Itaquá se destaca com 1.100 vagas, seguida por Arujá (637); Guararema (278); Ferraz (219); e Salesópolis (23). Com saldo negativo estão Poá (-1.140); Suzano (-492); Mogi (-439); Santa Isabel (-91); e Biritiba (-26).  

Já em comparação entre 2025 e 2026, o Alto Tietê registrou queda de 98,4% na criação de novos empregos. Apenas Arujá, com 71,23%, e Guararema, com 34,95%, registram aumento nas vagas. A maior desaceleração foi de Poá (-1.175,4%), seguida por Suzano (-161%); Biritiba (-152%); Mogi (-134,7%); Salesópolis (-63,49%); Ferraz (-61,91%); Santa Isabel (-35,46%); e Itaquaquecetuba (-8,40%).

 

DADOS

MAIO

CIDADE                ADMISSÕES 26 DEMISSÕES 26  SALDO 2026        SALDO 2025        %

MOGI                   6.153                     6.186                     -33                         435                        -107,58%

ITAQUÁ                3.077                     2.901                     176                         111                        58,55%

SUZANO              2.579                     2.403                     176                         19                           826,31%

FERRAZ                929                         889                        40                           -25                         -260

POÁ                      1.328                     1.444                     -116                       -54                         114,81%

ARUJÁ                  1.321                     1.402                     -81                         -198                       -59,09%

SANTA ISABEL   456                         474                        -18                         12                           -250%

GUARAREMA    394                         390                        4                             0                             -

BIRITIBA              162                         143                        19                           -27                         -170,37%

SALESÓPOLIS    79                           67                           12                           11                           9,09%

ALTO TIETÊ         16.478                   16.299                  179                         284                        -39,97%

 

ACUMULADO DO ANO

CIDADE                ADMISSÕES 26  DEMISSÕES 26  SALDO 2026        SALDO 2025        %

MOGI                   33.456                   33.135                  -439                       1.263                     -134,75%

ITAQUÁ                15.736                   14.264                  1.100                     1.201                     -8,40%

SUZANO              13.372                   13.773                  -492                       806                        -161%

FERRAZ                5.021                     4.608                     219                         575                        -61,91%

POÁ                      7.889                     9.198                     -1.140                   106                        -1.175,4%

ARUJÁ                  7.762                     6.877                     637                         372                        71,23%

SANTA ISABEL   2.338                     2.472                     -91                         -141                       -35,46%

GUARAREMA    2.209                     1.841                     278                         206                        34,95%

BIRITIBA              772                         805                        -26                         50                           -152%

SALESÓPOLIS    406                         404                        23                           63                           -63,49%

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