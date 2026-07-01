Alto Tietê cria 179 empregos em maio, mas saldo cai 36,9% em relação a 2025

Com 16.478 admissões e 16.299 demissões, o Alto Tietê tem 179 novas vagas de emprego em maio de 2026, segundo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Apesar do saldo positivo, os números caíram 36,97% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram criadas 284 vagas. Já no acumulado do ano o saldo é positivo, com 69 vagas, mas desaceleração de 98,46% em relação a 2025, que criou 4,5 mil vagas no mesmo período.

O saldo de vagas é a diferença entre o total de trabalhadores admitidos e demitidos com carteira assinada. Esse é o principal termômetro do mercado de trabalho formal brasileiro e indica se município criou mais vagas do que demitiu.

Suzano e Itaquaquecetuba tiveram o maior saldo positivos de vagas em maio, com 176 empregos criados em cada cidade; em seguida está Ferraz (40); Biritiba Mirim (19); Salesópolis (12); e Guararema (4).

As demais cidades tiveram saldo negativo de vagas. Poá lidera com -116 vagas, seguida por Arujá (-81); Mogi das Cruzes (-33); e Santa Isabel (-18).

Já em comparação com o ano anterior, Suzano registrou a maior aceleração na criação de vagas em maio deste ano, de 826,31%, seguida por Poá (114,81%); Itaquaquecetuba (58,55%); e Salesópolis (9%). Na contramão, Ferraz de Vasconcelos teve a maior queda da região, de 260%, seguida por Santa Isabel (250%); Biritiba Mirim (170,37%); Mogi das Cruzes (107,58%); e Arujá (59%).

Acumulado do ano

No acumulado do ano, a região criou 69 vagas, com 88.961 admissões e 87.377 demissões. Itaquá se destaca com 1.100 vagas, seguida por Arujá (637); Guararema (278); Ferraz (219); e Salesópolis (23). Com saldo negativo estão Poá (-1.140); Suzano (-492); Mogi (-439); Santa Isabel (-91); e Biritiba (-26).

Já em comparação entre 2025 e 2026, o Alto Tietê registrou queda de 98,4% na criação de novos empregos. Apenas Arujá, com 71,23%, e Guararema, com 34,95%, registram aumento nas vagas. A maior desaceleração foi de Poá (-1.175,4%), seguida por Suzano (-161%); Biritiba (-152%); Mogi (-134,7%); Salesópolis (-63,49%); Ferraz (-61,91%); Santa Isabel (-35,46%); e Itaquaquecetuba (-8,40%).

DADOS

MAIO

CIDADE ADMISSÕES 26 DEMISSÕES 26 SALDO 2026 SALDO 2025 %

MOGI 6.153 6.186 -33 435 -107,58%

ITAQUÁ 3.077 2.901 176 111 58,55%

SUZANO 2.579 2.403 176 19 826,31%

FERRAZ 929 889 40 -25 -260

POÁ 1.328 1.444 -116 -54 114,81%

ARUJÁ 1.321 1.402 -81 -198 -59,09%

SANTA ISABEL 456 474 -18 12 -250%

GUARAREMA 394 390 4 0 -

BIRITIBA 162 143 19 -27 -170,37%

SALESÓPOLIS 79 67 12 11 9,09%

ALTO TIETÊ 16.478 16.299 179 284 -39,97%

ACUMULADO DO ANO

CIDADE ADMISSÕES 26 DEMISSÕES 26 SALDO 2026 SALDO 2025 %

MOGI 33.456 33.135 -439 1.263 -134,75%

ITAQUÁ 15.736 14.264 1.100 1.201 -8,40%

SUZANO 13.372 13.773 -492 806 -161%

FERRAZ 5.021 4.608 219 575 -61,91%

POÁ 7.889 9.198 -1.140 106 -1.175,4%

ARUJÁ 7.762 6.877 637 372 71,23%

SANTA ISABEL 2.338 2.472 -91 -141 -35,46%

GUARAREMA 2.209 1.841 278 206 34,95%

BIRITIBA 772 805 -26 50 -152%

SALESÓPOLIS 406 404 23 63 -63,49%