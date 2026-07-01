Prefeitura no Meu Bairro chega ao CDHU com mais de 50 serviços gratuitos para a população em Ferraz

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realizará neste sábado (04) mais uma edição do programa Prefeitura no Meu Bairro, uma iniciativa que leva os principais serviços para mais perto da população. Desta vez, a ação acontecerá a partir das 13h30, na Rua Roberto Cavazana, no Parque São Francisco, conhecido popularmente como CDHU, reunindo atendimentos gratuitos, atividades de lazer e diversos serviços essenciais em um único espaço.



Desenvolvido com a participação das 18 secretarias municipais, o programa tem como objetivo facilitar o acesso dos moradores aos serviços públicos, concentrando em um só local atendimentos que, normalmente, são realizados em diferentes equipamentos da Prefeitura. Ao todo, mais de 50 atendimentos estarão disponíveis, proporcionando mais praticidade e comodidade para a população.



Entre os atendimentos oferecidos estão consultas médicas e odontológicas, inscrições e atualizações do Cadastro Único, Programa Emprega Ferraz, farmácia itinerante, regularização fundiária, apoio à mulher, bazar social, corte de cabelo, doação de mudas e diversas outras assistências prestadas pelas secretarias municipais.



Um dos grandes diferenciais desta edição será a disponibilização da vacinação antirrábica para cães e gatos, além da realização de avaliação dos animais, ampliando o atendimento voltado à saúde e ao bem-estar dos pets e oferecendo mais comodidade aos tutores da região.



Pensando em toda a família, a programação também contará com brinquedos infláveis e atividades de pintura para as crianças, além de espaços destinados à prática de damas e xadrez, promovendo lazer, integração e convivência entre os participantes.



Para viabilizar a montagem da estrutura e garantir a segurança durante o evento, a Rua Roberto Cavazana será interditada a partir das 11h. Os moradores da via, principalmente aqueles que utilizam as garagens dos prédios localizados no entorno, devem se programar, pois não será possível a entrada ou saída de veículos enquanto a interdição estiver em vigor.



A Prefeitura reforça o convite para que os moradores de bairros vizinhos aproveitem a oportunidade de acessar diversos serviços públicos sem precisar se deslocar para outras regiões da cidade. A iniciativa foi planejada para aproximar a administração municipal da população, facilitar o atendimento às demandas dos munícipes e proporcionar uma tarde de cidadania, lazer e integração para toda a família.