Ferraz realiza 1º Workshop de Segurança Urbana da cidade

Para discutir, aprimorar e promover uma ampla reflexão sobre a segurança pública no Alto Tietê, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos promoveu na manhã desta sexta-feira (12), o 1º Workshop de Segurança Pública. O evento contou com a presença do coronel Cássio Araújo de Freitas, ex-comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo e a coronel Eunice Rosa Godinho, também oficial da PM. O evento foi realizado no Salão Montreal Eventos, no bairro do Tanquinho.



A secretária de Segurança Urbana e Defesa Civil, coronel Daniele de Freitas, conduziu a cerimônia e enalteceu a importância de Ferraz na contribuição de um debate qualificado sobre o tema na região. A mesa de autoridades foi formada pela prefeita Priscila Gambale, pelo comandante do 32º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano de Suzano, Willian Tadashi; o delegado titular do 1º DP de Ferraz de Vasconcelos, Jorge Luiz Esteves e a vereadora Selma Francisca dos Santos, a Professora Selma, representando o legislativo ferrazense, além dos dois palestrantes já mencionados acima.



A prefeita Priscila Gambale abriu o evento reafirmando a importância do debate e as ações realizadas no município como a criação do Botão do Pânico para ampliar as medidas protetivas contra a violência doméstica.



O primeiro palestrante a se apresentar foi o coronel Cássio Araújo de Freitas, que fez um mapeamento sobre as ameaças contemporâneas, apresentando slides e envolvendo o público no assunto: “O crime não tem fronteiras e divisas, por isso, precisamos ter uma visão global. Hoje temos 81 facções criminosas”, relatou.



Já a coronel Eunice falou sobre o fenômeno da violência doméstica e os números de São Paulo: “São dados bastante assustadores, mas para chamar a atenção da nossa responsabilidade diante deste fenômeno, o que fazemos ou deixamos de fazer para reduzir estes números e que as mulheres possam viver tranquilamente”.



Marcaram presença no debate: o presidente da OAB de Ferraz, Nivaldo Pina, representantes do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) e os secretários Carlos Alexandre Domingos da Silva (Favelas); Thiago Severo (Desenvolvimento Econômico e Agricultura); Eduardo Paiva (Obras), Derneval Jardim (Planejamento), Agílio Nícolas Ribeiro David (Serviços Urbanos), Paula Trevizolli (Educação), além do presidente da Câmara, Hodirlei Martins, o Mineiro. A plateia foi formada por guardas civis municipais, representantes das polícias Civil, Militar, Corpo de Bombeiros e demais servidores públicos