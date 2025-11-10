Ferraz realiza Dia D Contra a Dengue

O Departamento de Zoonoses da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realizou no último sábado, dia 8, o Dia D de combate à dengue com ações na Praça da Independência, no centro da cidade. As atividades foram educativas com a distribuição de materiais como panfletos e hipoclorito de sódio para ajudar os moradores a fazerem a prevenção dentro de casa, seja na caixa d’água ou para quem faz o reuso da água de chuva e também para higienizar saladas e frutas.

A médica veterinária Talita Pinto Santos Bueno, que estava na ação junto ao público na praça, informou que o hipoclorito de sódio ajuda na prevenção para manter o mosquito longe: “Temos ações educativas nas escolas, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para evitar água parada e fazemos o trabalho durante o ano inteiro, mas reforçamos a prevenção nesta época do ano por causa das chuvas e do verão”, afirmou ela. O importante é manter sempre o quintal limpo, sem água parada e acumulada. Como principal recomendação, ela disse que é bom ficar atento quanto à água parada.

Além desta ação no sábado, as equipes de saúde estarão intensificando as visitas nas casas dos moradores ao longo da semana. Os agentes Comunitários de Saúde (ACSs) e Agentes de Controle de Endemias (ACEs) estarão passando nas casas para levar informações, distribuir material informativo e realizar vistorias nos quintais, como ação contínua do trabalho que é realizado ao longo do ano. A campanha nacional ocorre em todos os estados e municípios e intensifica medidas de prevenção às arboviroses, que costumam aumentar no início do ano. Dentre as principais ações estão mutirões de limpeza, visitas domiciliares dos agentes de combate e atividades educativas. Além da dengue, a ação visa combater também o vírus da Zika e Chikungunya.