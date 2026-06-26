Ferraz realiza transmissão do jogo Brasil contra Japão no Centro de Convenções

Para esta segunda-feira (29), a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos preparou um telão para a transmissão do confronto Brasil contra Japão.

A transmissão ocorrerá na Praça dos Trabalhadores (Centro de Convenções) com a abertura dos portões às 12h.

Diversas atrações serão oferecidas para toda a população, entre elas: feira gastronômica, brinquedos infláveis para a criançada, pipoca e chá de gengibre gratuitos, música ao vivo, troca de figurinhas e muito mais.

Atendendo a pedidos dos munícipes, o telão estará mais alto, para que todos tenham maior comodidade ao assistir o jogo.

Segundo a secretária de Cultura e Turismo, Ana Rosa Augusto, o evento já vem tendo grande adesão entre os moradores da cidade e da região, além do horário estratégico para aqueles que virão direto do trabalho.

"Recebemos um feedback muito positivo dos munícipes em relação à transmissão dos jogos e esse especialmente acontece em horário de expediente. A Praça do Centro de Convenções será um refúgio para aqueles que estão vindo direto do trabalho e querem curtir esse momento e vibrar junto", relatou.