Parque Municipal Nosso Recanto oferece lazer, esporte e contato com a natureza em Ferraz

O Parque Municipal Nosso Recanto se consolida como um dos principais espaços públicos de lazer, convivência e contato com a natureza de Ferraz de Vasconcelos. Com aproximadamente 60 mil metros quadrados de área, o local reúne infraestrutura voltada ao esporte, recreação, educação ambiental e preservação da biodiversidade, proporcionando um ambiente seguro, acessível e acolhedor para pessoas de todas as idades.



O espaço oferece diversas opções para quem busca lazer e bem-estar ao ar livre. Entre os atrativos estão amplas áreas verdes, bosques arborizados, um lago artificial com diferentes espécies de peixes, pista de caminhada com 818 metros de extensão, trilha ecológica, quiosques, mesas e bancos distribuídos ao longo do parque, favorecendo momentos de descanso, convivência e integração entre famílias e amigos.



A estrutura esportiva também é um dos diferenciais do parque. Os visitantes contam com quadras de futebol, tênis, vôlei, basquete, quadra de areia, quadra de grama sintética, pista de skate, bicicletário, academia ao ar livre e equipamentos para ginástica e alongamento, incentivando a prática de atividades físicas e a adoção de hábitos saudáveis.



As crianças dispõem de um parquinho revitalizado, equipado com brinquedos de madeira, casinhas, pontes suspensas e amplas áreas gramadas destinadas às atividades recreativas. O parque também é pet friendly, permitindo que animais de estimação acompanhem seus tutores em passeios ao ar livre, desde que sejam respeitadas as normas de convivência, como o uso de coleira e o recolhimento dos dejetos.



Além de oferecer lazer, o Parque Nosso Recanto desempenha importante papel na preservação ambiental e na educação da população. O local abriga bosques com árvores nativas e exóticas, horta com estufa, viveiros de mudas e recebe, ao longo do ano, oficinas, atividades e projetos voltados à sustentabilidade. O parque também mantém uma turma de ginástica para a melhor idade, realizada às segundas, quartas e sextas-feiras, às 9 horas, sob orientação de professora de educação física.



Para garantir conforto e segurança aos frequentadores, o parque conta com portaria acessível, rampas, piso tátil, banheiros adaptados, novos bebedouros, iluminação nas áreas principais, equipes permanentes de manutenção e limpeza, além de amplo sistema de monitoramento. As melhorias mais recentes incluem a instalação de novos gradis, que ampliam a visibilidade das áreas infantis e proporcionam mais tranquilidade às famílias durante a permanência no local.



Segundo o secretário de Meio Ambiente e Proteção Animal, Claudio Squizato, o parque representa um importante patrimônio ambiental e social do município. “O Parque Municipal Nosso Recanto é um espaço que promove saúde, lazer, integração e educação ambiental. Nosso compromisso é manter uma estrutura cada vez mais segura, acessível e bem conservada para a população poder desfrutar desse patrimônio com conforto e tranquilidade. Investir na preservação e na valorização deste espaço é investir diretamente na qualidade de vida dos moradores de Ferraz de Vasconcelos”, ressaltou.



O Parque Municipal Nosso Recanto funciona de segunda a sexta-feira, das 6h às 17h, e aos sábados, domingos e feriados, das 7h às 17h. A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos orienta os visitantes a utilizarem o espaço conscientemente, preservando os equipamentos públicos e respeitando as normas de convivência, contribuindo para o parque continuar sendo uma referência em lazer, esporte, convivência e preservação ambiental no município.