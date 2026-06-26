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Jornal Diário de Suzano - 26/06/2026
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Região

Prefeitura de Ferraz terá expediente reduzido em dia de jogo da Seleção Brasileira na Copa 2026

Atendimento nas repartições públicas será encerrado ao meio-dia na próxima segunda-feira (29)

26 junho 2026 - 15h26Por De Ferraz
Atendimento nas repartições públicas será encerrado ao meio-dia na próxima segunda-feira (29)Atendimento nas repartições públicas será encerrado ao meio-dia na próxima segunda-feira (29) - (Foto: Divulgação/Secom Ferraz)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos informa que, em razão da partida entre Brasil e Japão pela Copa do Mundo 2026, o expediente administrativo será encerrado ao meio-dia na próxima segunda-feira (29). O atendimento ao público nas repartições municipais será retomado normalmente na terça-feira (30), a partir das 8 horas.

Durante o período, os serviços essenciais permanecerão em funcionamento para garantir a continuidade do atendimento à população. A Defesa Civil seguirá de plantão 24 horas, com atendimento pelo telefone 199. Em casos de emergência, a população também pode acionar o Corpo de Bombeiros (193) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), pelo número 192.

Na área da segurança pública, a Guarda Civil Municipal manterá o patrulhamento preventivo e o atendimento de ocorrências pelo telefone (11) 4677-3112 ou 153. Já os serviços de ambulância e transporte sanitário funcionarão em regime de plantão, assegurando suporte às demandas da rede municipal de saúde.

O Velório Municipal seguirá com funcionamento normal, e os cemitérios municipais permanecerão abertos diariamente, das 8h às 17h.

A Prefeitura reforça a orientação para que os canais de emergência sejam utilizados de forma responsável, contribuindo para a agilidade e eficiência no atendimento das ocorrências.

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