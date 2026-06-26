Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 26 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 26/06/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Geral

Sistema Produtor do Alto Tietê opera com 50,6% da capacidade

Represa Biritiba, em Biritiba-Mirim, está atuando com apenas 27,1% de sua capacidade total

26 junho 2026 - 09h23Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Represa TaiaçupebaRepresa Taiaçupeba - (Foto: Arquivo/DS)

O Sistema Produtor do Alto Tietê (Spat) opera, nesta quinta-feira (11), com 50,6% da sua capacidade total. Os dados são da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

De acordo com levantamento, apesar das chuvas recentes, o mês de junho acumulou apenas 75 milímetros de chuva até o momento. Sendo esse o equivalente a 149,7% do volume esperado para o período. A média histórica para o mês é de 50,1 milímetros.

No sistema são tratados cerca de 15 mil litros de água por segundo para atender 4,5 milhões de pessoas da região. A distribuição acontece na Zona Leste da capital e nos municípios de Arujá, Itaquaquecetuba, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Suzano, Mauá, Mogi das Cruzes, parte de Santo André e dois bairros de Guarulhos (Pimentas e Bonsucesso).

Represas

A represa Biritiba, situada em Biritiba-Mirim, tem o menor volume útil da região, com 27,1%. O índice representa aumento de 0,7% em comparação ao início do mês, quando o reservatório marcava 26,4%.

Na divisa entre Biritiba Mirim e Salesópolis, a represa Ponte Nova opera com 43,3% do volume útil, aumento de 0,3% em relação aos 43% registrados na segunda semana de junho. 

Já a represa Paraitinga, em Salesópolis, está com 62,6% da capacidade. O índice é 2,5% superior ao observado no início do mês, quando o reservatório marcava 60,1%.

A represa Taiaçupeba, em Mogi das Cruzes, aparece com o segundo maior volume da região, operando com 66,5% da capacidade total. Na segunda semana de junho o índice era de 66,7%, o que representa um recuo de 0,2% no período.

Com o maior volume armazenado do sistema, a represa Jundiaí opera com 70,2% da capacidade. O número representa aumento de 5,3% em relação ao início do mês.
  
REPRESA          VOLUME
ALTO TIETÊ        50,6%
JUNDIAÍ              70,2%
TAIAÇUPEBA      66,5%
PARAITINGA      62,6%
PONTE NOVA      43,3%
BIRITIBA             27,1%

Deixe seu Comentário

Leia Também

Governo de SP coloca Defesa Civil à disposição para ajuda humanitária na Venezuela
Região

Governo de SP coloca Defesa Civil à disposição para ajuda humanitária na Venezuela

Municípios do Condemat+ reforçam necessidade de regionalização da regulação de vagas na Saúde  
Região

Municípios do Condemat+ reforçam necessidade de regionalização da regulação de vagas na Saúde  

Câmara de Mogi realiza audiência de prestação de contas da Educação
Região

Câmara de Mogi realiza audiência de prestação de contas da Educação

Pró-Vítima faz 4 anos de atuação com participação no caso Mariana Ferrer e lançamento de projeto
Região

Pró-Vítima faz 4 anos de atuação com participação no caso Mariana Ferrer e lançamento de projeto

Copa Junina Poá celebra classificação do Brasil e prepara nova festa verde e amarela na segunda
Região

Copa Junina Poá celebra classificação do Brasil e prepara nova festa verde e amarela na segunda

Secretaria de Serviços Urbanos de Ferraz incentiva população a colaborar na conservação urbana
Serviços Urbanos

Secretaria de Serviços Urbanos de Ferraz incentiva população a colaborar na conservação urbana