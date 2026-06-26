Sistema Produtor do Alto Tietê opera com 50,6% da capacidade

O Sistema Produtor do Alto Tietê (Spat) opera, nesta quinta-feira (11), com 50,6% da sua capacidade total. Os dados são da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

De acordo com levantamento, apesar das chuvas recentes, o mês de junho acumulou apenas 75 milímetros de chuva até o momento. Sendo esse o equivalente a 149,7% do volume esperado para o período. A média histórica para o mês é de 50,1 milímetros.

No sistema são tratados cerca de 15 mil litros de água por segundo para atender 4,5 milhões de pessoas da região. A distribuição acontece na Zona Leste da capital e nos municípios de Arujá, Itaquaquecetuba, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Suzano, Mauá, Mogi das Cruzes, parte de Santo André e dois bairros de Guarulhos (Pimentas e Bonsucesso).

Represas

A represa Biritiba, situada em Biritiba-Mirim, tem o menor volume útil da região, com 27,1%. O índice representa aumento de 0,7% em comparação ao início do mês, quando o reservatório marcava 26,4%.

Na divisa entre Biritiba Mirim e Salesópolis, a represa Ponte Nova opera com 43,3% do volume útil, aumento de 0,3% em relação aos 43% registrados na segunda semana de junho.

Já a represa Paraitinga, em Salesópolis, está com 62,6% da capacidade. O índice é 2,5% superior ao observado no início do mês, quando o reservatório marcava 60,1%.

A represa Taiaçupeba, em Mogi das Cruzes, aparece com o segundo maior volume da região, operando com 66,5% da capacidade total. Na segunda semana de junho o índice era de 66,7%, o que representa um recuo de 0,2% no período.

Com o maior volume armazenado do sistema, a represa Jundiaí opera com 70,2% da capacidade. O número representa aumento de 5,3% em relação ao início do mês.



REPRESA VOLUME

ALTO TIETÊ 50,6%

JUNDIAÍ 70,2%

TAIAÇUPEBA 66,5%

PARAITINGA 62,6%

PONTE NOVA 43,3%

BIRITIBA 27,1%