Região

Ferraz realiza treinamento para identificação de grandes geradores de resíduos sólidos

Capacitação foi em parceria com o Instituto Gestão Brasil

03 dezembro 2025 - 21h30Por de Ferraz
Ferraz realiza treinamento para identificação de grandes geradores de resíduos sólidosFerraz realiza treinamento para identificação de grandes geradores de resíduos sólidos - (Foto: Vinicius Cavalcante/Secom Ferraz)

A Secretaria de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal realizou, nesta quarta-feira (3), um treinamento técnico em parceria com o Instituto Gestão Brasil para aprimorar o controle e a gestão dos resíduos sólidos urbanos no município.

A capacitação integra as ações previstas no Decreto Municipal n.º 7.226/2025, que regulamenta a identificação e o acompanhamento dos grandes geradores de resíduos sólidos. Durante o encontro, também foi apresentada a plataforma SIG, que passa a ser utilizada pelas equipes responsáveis pelo mapeamento e monitoramento desses estabelecimentos.

Considera-se grande gerador toda empresa ou comércio de micro a grande porte que produz mais de 200 litros de resíduos sólidos por dia. A atualização dos dados permitirá ao município identificar corretamente os estabelecimentos enquadrados nessa categoria e fortalecer o planejamento da coleta de resíduos.

O treinamento contou com a presença do superintendente do Instituto Gestão Brasil, Carlos Lopes, e do diretor de Tecnologia da Informação da instituição, Quirino Juno, que demonstraram o funcionamento da plataforma SIG e orientaram as equipes sobre sua aplicação no processo de implantação.

Participaram da capacitação servidores das secretarias de Meio Ambiente, Obras, Desenvolvimento Econômico, Serviços Urbanos e Segurança Pública, todos diretamente envolvidos nas ações de monitoramento e controle dos grandes geradores.

O coordenador executivo da pasta, o engenheiro ambiental Moacyr Alves de Souza, ressaltou que o objetivo central é aprimorar a identificação desses estabelecimentos, etapa essencial para o planejamento adequado da coleta e da destinação dos resíduos no município.

“Esse treinamento é fundamental para atualizarmos o levantamento dos grandes geradores de resíduos sólidos em Ferraz de Vasconcelos. Com dados mais precisos, conseguimos garantir uma cobrança mais justa, reduzindo custos para a população de baixa renda e direcionando a taxa correta às empresas que produzem maiores volumes de resíduos. É um passo importante para fortalecer a gestão ambiental e promover mais equilíbrio e responsabilidade na cidade”, destaca.

